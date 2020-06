Acusaron de misógino a Quirino Velázquez, el ex regidor de Tlajomulco que comparó la política y la mugre con las mujeres

Quirino Velázquez y su hijo, el diputado Gerardo Quirino Velázquez (Foto: Twitter @GerardoQuirinoV)

Quirino Velázquez Chávez, ex regidor de Tlajomulco, Jalisco, publicó una columna en la que compara las diversas facetas de la política nacional con los supuestos atributos de una mujer, acción que le valió una serie de reclamos, consignas y señalamientos de machista, misógino, entre otros.

A través del semanario La Verdad, Periodismo Libre de Tlajomulco, fue publicada la columna “Política, fragancia y tufo” en la que Quirino Velázquez describió a la política “como una mujer veleidosa y traicionera, a la que muchos se acercan por su belleza”.

Pero no fueron todos los adjetivo que se utilizaron en el texto. Más adelante menciona que “hay otros momentos nauseabundos que invitan a la ‘basca’. Que son los momentos en que esa preciosa mujer que se llama la política está llena de mugre, de fetidez y de pestilencia. Que le asoman el hedor, el sudor, los mocos y las lagañas. Sus únicos olores son los de su halitosis, los de sus fecalidades y los de sus calamidades femenina”.

A través de las redes sociales, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) fue una de las primeras instituciones que condenó las expresiones “misóginas del ex regidor de Tlajomulco, Jalisco, Quirino Velázquez Buenrostro, quien hizo apología de la violencia en un medio local al equiparar con saña el ejercicio político y la suciedad, con las mujeres”.

“Su posicionamiento, parte claramente del machismo y repercute de manera nociva en la opinión pública, generando violencias que no deben ser toleradas”, recalcaron.

Por su parte, el periódico La Verdad se deslindó de la columna y aseguraron que mantienen un proceso legal en contra del semanario que utilizan su nombre, aunque con una línea editorial e ideales y luchas completamente distintas a la suya.

De acuerdo con el director editorial, Francisco Castro Rojas, su “línea informativa refleja defensa y protección al género, más en una época donde encara un panorama violento. Jamás permitiremos que una persona con intereses misóginos y mezquinos tenga espacio en nuestras páginas y publicaciones digitales”.

“Desde 2001 hemos apoyado causas como la defensa de los derechos de la mujer y su empoderamiento. En nuestra nueva administración, a partir de noviembre de 2019, hemos dado cobertura y respaldado movimientos como el #8M y las manifestaciones feministas.”, escribió.

Quirino, por su parte, lanzó un comunicado a través del mismo medio en el que asegura que " nunca fue, ni es, ni sería mi intención que el contenido de tal colaboración, fuera misógino, discriminatorio, machista, ni con apología de la violencia contra las mujeres”.

Por otra parte, reveló las mismas nulas intenciones de “afectar la dignidad de las mujeres, ni cosificarlas” o “expresarme de las mujeres como objeto de consumo y ni menoscabar sus derechos establecidos el marco convencional y constitucional de derechos humanos” ni promover la violencia contra las mujeres y las niñas”.

Por último, el ex regidor de Tlajomulco pidió disculpas a quienes se hayan sentido lastimadas u ofendidas con su publicación, además de pedir que se borre dicha columna tanto del portal como de las redes sociales del medio de comunicación.

“Si por ese escrito se me tiene que sancionar, estoy dispuesto a acatar la sanción que se me imponga. No obstante, he pedido disculpas. Ojalá que políticos que realmente han ofendido y lastimado a las mujeres, pues no nada más pidan disculpas, que se sometan a las sanciones que eso acarrea”, aseguró más adelante en una entrevista para la televisión.

