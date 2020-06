Durante la emergencia sanitaria, Centros de Justicia para Mujeres tuvieron un desplome en la atención de casos en todo México

En abril sólo se atendió a atendió a 8,996 mujeres. (Foto: Claudio Cruz/ AFP)

Durante los meses que ha durado la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus, en los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) de todo el país los datos muestran importantes disminuciones en relación a la cantidad de atenciones que han brindado.

Según un informe de la organización Equis Justicia, en febrero de este año se atendieron 18,476 mujeres. Para el siguiente mes, que fue cuando se decretó el estado de emergencia por la COVID-19 y la mayoría de los poderes judiciales suspendieron sus servicios, la cifra bajó un 11.5%, es decir, 16,352 usuarias de estos servicios.

Para abril, las solicitudes atendidas tuvo una estrepitosa caída del 45%, pues sólo se atendió a 8,996 mujeres y aunque en mayo el dato subió a 10,638, la emergencia sanitaria ha dado cuenta de la poca atención sobre este tema. Si se suman ambas cifras, darían como resultado un número similar a las solicitudes atendidas únicamente en febrero.

Datos proporcionados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) al portal Animal Político mostraron que durante el primer trimestre de este año Jalisco ha sido el estado con más atenciones a mujeres (10,012). Después se encuentran el Estado de México (9,980) y Coahuila (6,972).

En algunos estados se ha denunciado que únicamente se atienden casos urgentes. (Foto: Facebook OCNFeminicidio México)

Las entidades con las disminuciones más relevantes durante este periodo en relación al mismo lapso del año pasado fueron Chihuahua, que pasó de 4,046 a 1,295; Campeche, que fue de 3,961 a 1,606; y Aguascalientes, la cual disminuyó de 2,810 a 1,972.

Ariadne Lamont, activista de la Red de Mujeres de la Laguna, en Coahuila, dijo al mismo medio digital que la falta de acompañamiento de alguna organización, aunado al hecho de que funcionarios de primer contacto recibieron la instrucción de recibir sólo los casos urgentes, ha provocado que muchas mujeres se queden sin la recepción de las denuncias por parte de las autoridades.

Y es que en la entidad donde ella trabaja, puntualizó, las autoridades únicamente reciben a mujeres que llegan bajo tres supuestos: golpeadas, que acabara de sufrir una violación o que su relato indicara que el hombre que la agredió cometió tentativa de feminicidio, para lo cual no es necesario el grado de violencia, sino que se haya detenido por una razón externa.

Otras de las razones por las cuales han disminuido la atención de casos de violencia contra las mujeres tienen relación con la falta de personal en los Centros de Justicia, una medida que se tomó para evitar contagios de coronavirus entre los empleados.

“Esta crisis no está enseñando que tienen que fortalecer esas instancias, Centros de Justicia, espacios municipales de la mujer, la misma Fiscalía, porque tienen muy poco personal”, comentó la activista.

Funcionarias como la diputada Gabriela Cuevas han mostrado su preocupación por el crecimiento de la violencia durante la pandemia. (Foto: Shutterstock)

En este sentido, la diputada de Morena, Gabriela Cuevas, comentó durante una conferencia organizada por Every Woman and Every Child que la violencia contra las mujeres se ha recrudecido durante la pandemia de coronavirus e incluso ha llegado a “proporciones epidémicas”.

"El nivel de violencia doméstica y de explotación sexual aumenta aún más como resultado de las condiciones de vida en confinamiento y de la tensión económica, dijo la también presidenta de la Unión Interparlamentaria.

Durante el mismo evento, la legisladora puntualizó que en todas las sociedades del mundo por lo menos hay 137 mujeres muertas cada día a manos de sus familias. Por ello se debe trabajar para garantizar que la pandemia no afecte a las mujeres, pero también a los niños y adolescentes con el fin de “construir sociedades más justas”.

Respecto a estos últimos sectores de la población, Cuevas alertó que corren el riesgo de convertirse en las mayores víctimas, porque verán afectaciones importantes a partir de las medidas socioeconómicas que se dispongan tras la emergencia sanitaria de la COVID-19.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La diputada morenista, Gabriela Cuevas, denunció que la violencia contra mujeres ya tiene "proporciones epidémicas”

Olga Sánchez Cordero dice que “nueva normalidad será feminista o no será”