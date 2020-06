Reportan extraoficialmente seis soldados fallecidos y cuatro heridos en volcadura de Humvee en Tijuana

Cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) murieron y tres más fueron hospitalizados tras un presunto accidente de tránsito registrado la mañana de hoy en Tijuana, Baja California.

El vehículo militar en el que viajaban los elementos se volcó alrededor de las 6:16 de la mañana a la altura de Hacienda Las Delicias, según un reporte preliminar de la Policía Municipal de Tijuana.

Los paramédicos reportan por lo menos cinco decesos y el traslado al hospital de tres personas más. La Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana (SSPC) de Tijuana confirmó el percance.

Varios usuarios de Twitter denunciaron que la avenida Blvd. 2000, una vialidad de 42 kilómetros de longitud, que fue planeada para ser el detonante del área metropolitana de la zona costa de Baja California, sufre constantes choques y accidentes por las condiciones precarias del pavimento.

De acuerdo con el portal La Voz de la Frontera, faltan puentes peatonales, no hay alumbrado público, los señalamientos son escasos y hay baches por todos lados. También hay denuncias de que los automovilistas no respetan los límites de velocidad ni hacen las paradas donde tendrían que realizarlas, pero sobre todo, no hay semáforos, lo que hace el escenario ideal para que el Bulevar se convierta en pista de carreras.

En la entrevista, el entonces secretario de movilidad de Baja California admitió que se requería una gran cantidad de recursos para lograr que el Bulevar 2000 operara al 100%.

Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Tijuana (CMIC), Gabriel Valenzuela Moreno, el proyecto del Corredor 2000 Tijuana- Rosarito, era un gran plan, sin embargo no se respetó, lo que ha representa un grave peligro para los más de 50 mil vehículos que diariamente circulan por esa vía.

Foto: @blogdelnarcomx/Twitter.

“El proyecto constaba de un corredor con cuatro carriles centrales y dos laterales por costado, eran ocho carriles, como la Vía Rápida. Ese es el proyecto original, no se respetó y nada más hicieron los carriles centrales y un solo un puente, que es el que conecta con la carretera libre a Tecate. Hicieron desvíos, cruces, quitaron lo que era el corredor e hicieron un medio bulevar urbano, que representa peligro, porque es la mezcla del transporte urbano, con el transporte de carga y cotidiano”, expresó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Mapa del coronavirus: se duplicó el número de muertos en CDMX en 24 horas

“Yo tengo que hacer lo que más beneficie a México”: AMLO explicó su próximo encuentro con Trump

“No van a venir a saquearnos”: AMLO anticipa un acuerdo justo con Iberdrola para mantener inversión