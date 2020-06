México propuso la reunión entre López Obrador, Trump y Trudeau, aseguró Ebrard

Foto: Reuters - Presidencia de México.

La reunión entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá fue propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la finalidad de iniciar una nueva etapa trilateral de bienestar y crecimiento económico ante la entrada en vigor del T-MEC, así lo aseguró el canciller Marcelo Ebrard.

A través de su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) escribió: “El Gobierno de México ha propuesto que con motivo de la entrada en vigor del TMEC (1o de julio) pueda darse encuentro con los mandatarios de EU y Canadá para iniciar una nueva etapa trilateral de bienestar y crecimiento económico. Estaré informando fechas y programa”.

Esta mañana durante su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que “es muy probable” que visite al mandatario estadounidense Donald Trump por el inicio del nuevo tratado comercial los primeros días de julio y “para agradecerle por su apoyo en la pandemia del coronavirus”.

“Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente (Donald) Trump, y va a ser pronto. Nada más estamos esperando para definir el carácter del encuentro, nosotros queremos que participe el primer ministro de Canadá, (Justin) Trudeau, y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del Tratado , es decir, la entrada ya en funcionamiento del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Ese sería el motivo de la visita”, dijo el mandatario mexicano

López Obrador aseguró que está esperando que el gobierno de EEUU le haga la invitación a Canadá para establecer una fecha. Aclaró que de cualquier manera asistirá porque es un acuerdo histórico.

“Como va a ser en Washington, pues nosotros estamos esperando que se haga la invitación del gobierno de EEUU, al gobierno de Canadá y que Canadá esté de acuerdo. De todas maneras nosotros vamos a asistir porque nos importa mucho el que podamos participar en el inicio de este acuerdo que lo considero histórico y muy oportuno, precisamente porque nos va a ayudar la recuperación de nuestra economía y a la creación de empleos, y además que no deja también de ser importante quiero ir a gradecer al presidente Trump, en particular, por el apoyo que hemos recibido por la pandemia del coronavirus”, explicó.

López Obrador aseguró que Trump y su gobierno han sido respetuoso con la soberanía mexicana y ha habido cooperación. Recordó el tenso episodio de los aranceles y dijo, se optó por la negociación.

“Ha habido de parte de Estados Unidos y del presidente Trump, no hemos tenido con él diferencias de fondo, ha sido respetuoso, incluso ha habido cooperación. Sólo mencionó el caso del arreglo, de cuando había la intención de establecer aranceles a los productos que se producen en México y se vende en EEUU, cómo se optó por la negociación en vez de la confrontación, también cuando nos exigía la OPEP y no OPEP la disminución en la producción de crudo, asumió (EEUU) la reducción que nos estaban pidiendo y que no podíamos nosotros”, señaló.

López Obrador explicó que el viaje no lo realizaría el 1 de julio, cuando entre en vigor el T-MEC, pues se cumplen dos años desde que ganó las elecciones presidenciales, día que dijo, “es muy especial”.

“El 1 de julio no, porque el 1 de julio cumplimos dos años del triunfo democrático y ese dia es muy especial para nosotros, son dos años del triunfo del pueblo de México, son dos años de elecciones limpias, libres , es realmente un día histórico tienen que ver con la democracia del país, entonces ese dia no podria salir, pero podría ser inmediatamente después”, expresó.

Este martes, el presidente estadounidense Donald Trump reveló que su homólogo mexicano visitará la Unión Americana al tiempo que agradeció a la administración de López Obrador por su colaboración en la seguridad fronteriza, calificandolo como “un buen tipo”.

“Quiero agradecer al presidente de México, es un buen tipo. Creo que vendrá a un encuentro en la Casa Blanca pronto”, dijo.

