El Cinvestav, que desarrolla prueba rápida contra coronavirus, denunció congelamiento de 77 millones de pesos para insumos

Además, los especialistas del Cinvestav tienen el mismo nivel de preparación que los del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. (Foto: Cinvestav)

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional, es una de las principales instituciones de investigación científica del país. Incluso han trabajado en conjunto con el gobierno mexicano para la detección de la COVID-19 a través de pruebas serológicas; no obstante, tienen una buena parte de sus recursos para la compra de insumos y mantenimiento congelados.

Son 77 millones de pesos dedicados para estos fines, los cuales deben negociar de manera permanente con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder ejercerlos a lo largo del año sin poner en riesgo proyectos de investigación, así como estancias de los estudiantes de maestría y doctorado.

La situación por la que pasa este centro es consecuencia directa de la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de recortar en un 75% el presupuesto para toda la administración pública en las partidas 2000 y 3000, las cuales corresponden a los rubros de materiales y suministros generales.

Aunque hace un par de semanas, José Mustre de León, director del Cinvestav, informó a la comunidad científica que el mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, le había confirmado que la institución no sufriría ningún recorte a sus partidas, las cuales ascienden a 500 millones de pesos para el 2020, días después recibió una notificación de la SEP, la cual le indicaba que no podría usar el 19% de los recursos.

Las incertidumbres en torno al dinero en el Centro de Investigación se derivaron del recorte presupuestal impuesto por el presidente López Obrador. (Foto: Cortesía Presidencia)

En entrevista con el portal Animal Político, Mustre de León mencionó que por el momento lo que han padecido no es un recorte presupuestal, pues el dinero aún está en las cuentas del Centro; no obstante, no lo pueden ejercer, lo cual representa una importante afectación a la operación y mantenimiento del lugar.

“Esa partidas nos permiten cubrir servicios básicos como el pago de agua, luz, internet y más de 100 millones de pesos por año es estar suscritos a revistas internacionales que usan investigadores y estudiantes, además de insumos y mantenimiento de equipo que son usados de forma común. Sí impactaría si no tuviéramos esos recursos”, explicó el especialista.

La importancia del Cinvestav durante la pandemia ha sido mucha, pues sus especialistas tienen el mismo nivel de preparación que los del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), también han evaluado las pruebas de detección que el gobierno federal ha comprado en China y actualmente trabajan en respiradores de bajo costo para los pacientes más graves.

Así funcionarían las pruebas rápidas hechas en el Cinvestav. (Foto: Archivo)

Asimismo, tienen en desarrollo un proyecto innovador, el cual consiste en una prueba para la detección molecular del SARS CoV-2, que no requiere instrumentos de traslado, mismos que pueden convertirse en un factor contagiante, y da resultados en segundos, a partir de la interacción de moléculas sintéticas, denominadas áptameros, con nanopartículas de oro.

“Esta proteína es muy importante para que el virus pueda infectar (…) los aptámeros se producen en un tubo de ensayo y se pueden sintetizar fácilmente en una máquina, es decir, no necesitan los elementos biológicos para producir grandes cantidades de estas moléculas de detección, simplemente las tenemos que acoplar a algo para poder visualizar la interacción con el virus”, explicó Luis Marat Álvarez Salas, investigador del Cinvestav.

Sobre este tipo de avances, el presidente de la Unión del Personal Académico del Cinvestav, Eduardo Aranda, dijo al mismo medio de comunicación que ya han logrado obtener resultados a nivel teórico, pero “para terminar las pruebas y producirlas están parados por falta de insumos y reactivos. Si no hay presupuesto, no se pueden comprar”, sentenció.

Hasta el momento, dijo Mustre, los gastos eliminados son el arrendamiento de autos, mensajería y viajes, lo cual sólo impacta a nivel administrativo. Sin embargo, confían en que los recursos congelados se puedan reactivar hacia finales de año. “Ya hemos tenido estas reservas y después, por diversas circunstancias, Hacienda termina liberando y ejercemos el presupuesto que fue originalmente asignado”, concluyó.

