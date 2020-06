MC explora posibilidad de cancelar Dos Bocas y contratación de deuda para crear Ingreso Vital

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), en entrevista para Infobae (Foto: Cuartoscuro)

El pasado 11 de junio, Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró durante una conferencia de prensa virtual que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y simpatizantes de la 4T, orquestaron un complot para manchar la imagen pública y trayectoria de Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, con la finalidad de sacar “raja política” con el caso Giovanni López.

Durante la conferencia fue acompañado de Dante Delgado, coordinador de la bancada emecista en el Senado de la República; Tonatiuh Bravo Padilla, su homólogo en la Cámara de Diputados; y Ricardo Rodríguez, coordinador local del partido en Jalisco. En el informe a medis presentaron el sustento de su argumentación contra el partido del presidente López Obrador.

Posteriormente, en entrevista para Infobae México, Castañeda Hoeflich ofreció una perspectiva más específica sobre lo que es establecer una negociación con Morena y contó de la propuesta del Ingreso Mínimo Vital: para quién va dirigida, cómo será financiada y qué beneficios traerá.

Movimiento Ciudadano presentó una reconstrucción del discurso oficial respecto al caso Giovanni López (Foto: Movimiento Ciudadano)

Infobae México : ¿Cómo cree que se pueda establecer el diálogo con la 4T ante el contexto de tensión política?

Castañeda Hoeflich: Lo que veo es un gobierno federal que no tiene abiertos sus canales de comunicación ni con las distintas fuerzas políticas ni con los gobiernos estatales y mucho menos con los gobiernos municipales. Veo que al gobierno federal le hace falta hacer política en el sentido más amplio del término. ¿Qué es lo que sí hace el gobierno federal? No es hacer política, sino hacer campaña, porque el presidente se la pasa todos los días identificando adversarios y cuestionando a quienes piensan diferente.

Lo que hizo Movimiento Ciudadano fue hacer público y evidente una serie de pruebas y elementos que lo que hacen es acreditar nuestro dicho de que había una intromisión del gobierno central o desde el centro del país con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Enrique Alfaro.

Enrique Alfaro, Dante Delgado y Clemente Castañeda (Foto: Cuartoscuro)

Infobae México: MC sostiene que es falsa la versión de que el caso Giovanni López sea por el motivo de “no usar el cubrebocas” ¿Ya se determinó que falta administrativa fue la que cometió la víctima?

Castañeda Hoeflich: Por supuesto que en las manifestaciones y en las distintas movilizaciones que se han presentado en Jalisco hay un clima de indignación y una demanda de justicia para Giovanni. Por cierto, nosotros la acompañamos, nosotros la respaldamos y nos sumamos a la exigencia de justicia. Pero también es cierto que se aprovechó ese clima para tratar de sacar raja política y esto lo hizo Morena entre la articulación de funcionarios federales y las bases de Morena.

Uno de los elementos que pusimos sobre la mesa fue el manejo irresponsable de los funcionarios públicos, concretamente de la Segob, quien hace un primer tuit señalando que la policía de detuvo a Giovanni por no tener cubrebocas y que eran policías ministeriales. Las dos cosas son imprecisas y cuestionables.

Cartel de apoyo al caso Giovanni López (Foto: Archivo)

Infobae México: ¿Por qué no se presentaron avances de manera pública cuando se comparó el caso de Giovanni López con el caso de George Floyd, sino hasta que se llevaron a cabo las manifestaciones?

Castañeda Hoeflich: Creo que el caso de Giovanni, como el caso de George Floyd, es digno de manifestaciones álgidas, profundas y genuinas que cualquier persona puede acompañar; sin embargo, pensémoslo en estos términos: aún suponiendo que la detención hubiera sido por el uso del cubrebocas eso no le da ningún derecho a los policías a maltratarlo, golpearlo y mucho menos a asesinarlo. Es decir, los policías que participaron en su detención a todas luces tuvieron una falta enorme, cometieron un delito y presuntamente un asesinato. Hay que dejarlo clarísimo y por eso es que en los avances de las investigaciones y hasta el momento hay tres policías consignados por ese tema. ¿Se parece ese asesinato al caso de George Floyd? Sí se parece por que en los dos casos hay un abuso policiaco excesivo.

Momento en que prenden fuego a policía (Foto: @ZonaDocs/Twitter)

Infobae México: Ante las manifestaciones en Jalisco, donde se presentaron casos de violencia, ¿La policía implementará nuevos protocolos para este tipo de incidentes?

Castañeda Hoeflich: La manifestación del jueves 4 que terminó con la quema de patrullas, incluso es la manifestación donde se quema a un policía, tiene que ser perfectamente analizada y se tienen que poner todos los elementos sobre la mesa. Yo pongo algunos: la manifestación era, inicialmente, una manifestación pacífica. Esa manifestación se tornó violenta cuando distintos grupos identificados con Morena fueron a hacer destrozos a las afueras de Palacio de Gobierno.

La policía que estaba disponible para contener esa manifestación, esperaba una manifestación pacífica. Tan es así que la policía tardó prácticamente dos horas en reaccionar, ¿por qué? porque se atrincheró en el Palacio de Gobierno y no recurrieron al uso de la fuerza sino hasta que los manifestantes, con la quema de patrullas y con el intento de entrar a Palacio de Gobierno, obligó a los propios policías a actuar ¿Actuaron de manera correcta o no?, a mí no me corresponde hacer una calificación. Espero que las investigaciones determinen si la policía actuó de manera proporcional a la agresión [...] y deberá de ser investigado por la Fiscalía General de la República.

AMLO presentó el documento del BOA en una de sus conferencias matutinas sin confirmar la veracidad del documento (Foto: Cuartoscuro)

Infobae México: ¿Cuál es su opinión respecto al BOA?

Castañeda Hoeflich: AMLO está haciendo política electoral y no gobernar. Le encanta crear estos distractores que por cierto, sólo existen en su mente: sus fantasías y sus fantasmas. Y le gusta crear estos falsos debates para no hablar de lo verdaderamente importante: la pandemia. En donde el gobierno federal no tiene ninguna estrategia y donde, además, no tiene ninguna estrategia para enfrentar la crisis económica que ya tenemos encima.

Infobae México: ¿Qué ofrece MC ante la crisis del COVID-19?

Castañeda Hoeflich: Lo que ha propuesto Movimiento Ciudadano es la creación de un Ingreso Vital; un apoyo para todas aquellas personas que se quedaron sin empleo o vieron disminuido su ingreso justamente por no poder trabajar. Un apoyo equivalente a un salario mínimo mensual para poderlo recibir durante tres meses, con opción a prorrogarlo dos meses más y que le ayudaría particularmente a las personas que están en una situación de vulnerabilidad porque no tienen ningún otro tipo de apoyo social. Es decir, que no estén en el padrón de ningún programa social.

Millones de mexicanos han cambiado sus actividades económicas (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Infobae México: ¿Cómo sería financiado ese proyecto?

Castañeda Hoeflich: Tendría que haber tres cosas: una reasignación de recursos en el presupuesto; tendría que explorarse la posibilidad de cancelar algunos de los macroproyectos del presidente de la república, concretamente Dos Bocas, y tendría que explorarse la posibilidad de recurrir a fuentes alternas de financiamiento como podría ser la contratación de deuda.

Infobae México: Para que pase esta iniciativa debe de pasar por las cámaras, que en su mayoría son de Morena, ¿Cómo siente el pulso del diálogo?

Castañeda Hoeflich: Antes de que Movimiento Ciudadano presentara la iniciativa de creación de Ley del Ingreso Mínimo, ya había habido un acuerdo respaldado por diputados y senadores de distintos puntos parlamentarios, incluido el del presidente, donde se pronunciaban en favor de la creación de un ingreso vital. De tal suerte que yo creo que esto es un tema en el que podemos sumar esfuerzos todos los partidos políticos y donde hay muchísimas coincidencias.

Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de Movimiento Ciudadano (Foto: Cuartoscuro)

Infobae México: ¿Qué impacto económico generaría?

Castañeda Hoeflich: Nosotros estamos calculando que crear este Ingreso Mínimo Vital para ayudar a casi 20 millones de personas de la población económicamente activa, requeriría una inversión de 220,000 millones de pesos aproximadamente.

Infobae México : ¿El cálculo también está pensado contemplando los esquemas de reactivación por regiones?

Castañeda Hoeflich: Las cifras de desempleo son dramáticas: vamos a alcanzar la pérdida de un millón de empleos quizá en el mes próximo y tenemos una situación económica apremiante. Así que con independencia de cuando podamos volver a esquemas de reactivaciones económicas, lo cierto es que tenemos que evitar que cuando menos 10 millones de personas pasen a las filas de pobreza y tenemos que ayudar a quienes ya están en esta situación. Así que no depende de cuándo cambie el color del semáforo, para nosotros, en términos económicos, el semáforo está en rojo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Morena aprovechó una tragedia”: Movimiento Ciudadano acusa complot contra gobierno de Enrique Alfaro

Por qué Jalisco se convirtió en el bastión de Movimiento Ciudadano

#JusticiaParaGiovanni: “No es abuso de autoridad. Es asesinato”, Guillermo del Toro condena homicidio en Jalisco