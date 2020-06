El duro mensaje de López-Gatell: aún en semáforo naranja no se ha acabado la pandemia, no se va a acabar pronto

En su mensaje, López-Gatell pidió a toda la población realizar un lavado continuo de manos, “todas las veces que pueda”, con agua y con jabón (Foto: EFE/Presidencia de México)

Durante la conferencia vespertina de COVID-19 de este sábado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó a la población que, aunque los semáforos epidemiológicos de las entidades federativas de México cambien de color rojo a naranja, “no se ha acabado la epidemia, no se va a acabar pronto”.

“Todavía, en la entidad en la que usted vive, lo más probable es que todas tienen una alta actividad epidémica. Algunas empezarán a salir de esa intensa actividad epidémica. En todo momento usted puede hacer algo para proteger su propia salud y la salud de las personas de su familia y de sus allegados y en general de la comunidad”, afirmó el subsecretario.

En su mensaje, López-Gatell pidió a toda la población realizar un lavado continuo de manos, “todas las veces que pueda”, con agua y con jabón. Si no se cuenta con estos recursos señaló que se puede utilizar alcohol en gel para desinfectar las manos.

Cuando salga a la calle hágalo sólo si tiene que hacerlo. Si no hay una razón indispensable para hacerlo, quédese en casa. Todavía es importante quedarse en casa

Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 35,954 (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Enfatizó la importancia de conservar la sana distancia con otras personas: para frenar la propagación del virus de COVID-19, y la pandemia que se está viviendo, implica que las vías respiratorias (la nariz y la boca) no estén cerca de las caras de los demás.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, ha mencionado que la separación entre personas sea de por lo menos dos metros de distancia.

“Póngase a platicar si lo necesita, pero entre más corto el tiempo de plática mejor, y definitivamente a dos metros. Si a usted le sorprende un estornudo y no puede contenerlo, no lo tape con las manos, tápelo con el brazo. Igual la tos. Esto debe permanecer por siempre, no solamente ahorita, por siempre”, subrayó.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó este sábado 13 de junio que los contagios por COVID-19 acumulados son 142,690. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 16,872 fatalidades.

Semáforo de riesgo epidémico en México para la semana del 8 al 14 de junio (Foto: SSa)

En el país hay 21,740 casos confirmados activos, los cuales representan la epidemia activa en el país. Hay 202,139 casos negativos, 56,926 sospechosos, y un total de 401,755 personas estudiadas, informó el subsecretario López-Gatell.

Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 35,954, el Estado de México con 22,776, y Baja California con 6,852. La minoría está en Durango con 920, Zacatecas con 514, y Colima con 276.

En la distribución de la epidemia activa, del 31 de mayo al 13 de junio los casos confirmados en la Ciudad de México son 4,318, el Estado de México con 2,693, y Jalisco con 1,265. Las tres entidades con menor cantidad son Zacatecas con 170, Colima con 79, y Chihuahua con 76.

Los casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas hasta este sábado 13 de junio de 2020 (Foto: SSa)

Dentro de la disponibilidad de camas para hospitalización general, en la Ciudad de México hay un 77% de ocupación, en el Estado de México un 75%, y en Guerrero un 58 por ciento. En las camas con ventilador, para los pacientes más críticos, Baja California registró un 63% de ocupación, el Estado de México un 62 por ciento y la Ciudad de México un 58 por ciento.

Un semáforo epidemiológico de cuatro colores marca el comportamiento del COVID-19 en cada estado de la República, pues de acuerdo con los indicadores que lo rigen, en especial la ocupación hospitalaria, se puede determinar cuáles son las entidades que podrán sumar nuevas actividades.

El titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, detalló que para medir dicho semáforo sanitario en el país, éste se basa en cuatro indicadores: ocupación hospitalaria; tendencia de COVID-19 (casos sospechosos registrados); tendencia de personas que se están hospitalizadas, y la positividad al coronavirus.

