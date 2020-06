“No me metan en su complot”: Calderón, Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, Denisse Dresser y más se deslindan del BOA contra AMLO

Imagen de archivo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un documento titulado “Rescatemos a México” en donde se denuncia un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA) el cual buscaría desplazar a Morena en las elecciones del 2021 y sacar a López Obrador de la presidencia a través de la revocación de mandato en 2022.

Pese a que el mismo mandatario aceptó que desconocía la procedencia y veracidad del documento, aún así lo presentó y fue leído por el vocero Jesús Ramírez.

El escrito estaría presuntamente integrado por gobernadores, los principales partidos de la oposición, a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a magistrados del Tribunal Electoral y a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

También lo conformarían periodistas, medios de comunicación, grandes compañías y organizaciones de empresarios como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con la presunta intención de desarrollar una campaña para cuestionar los resultados del gobierno.

(Foto: Twitter)

Incluso, el documento habla de realizar cabildeos en Estados Unidos para destacar el daño que realiza la Cuarta Transformación a las inversores de dicho país en México.

Rápidamente comenzaron las reacciones.

Uno de los primeros en deslindarse de este presunto frente, fue el periodista Ciro Gómez Leyva, quien a través de Twitter, aseguró “No soy “promotor ni actor” de un bloque opositor amplio. No firmé ningún documento titulado “Rescatemos a México”. No me metan en su complot”, escribió. Tras su publicación, al comunicador le llovieron críticas.

Por su parte, la analista y politóloga Denisse Dresser también publicó un tuit en el que puso decenas de emojies de carcajadas en respuesta al mensaje publicado por Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SRP) en el que se da a conocer la presunta existencia el Bloque.

Momentos después, publicó otro mensaje en el que aseguró: “Hoy un presidente por el cual voté me acusa de formar parte del “Bloque Amplio Opositor”, La Boa. Aclaro que el único grupo al que pertenezco es el de ciudadanos demócratas/libres/exigentes que critican al poder para que gobierne mejor y en nombre de todos”.

Otro de los periodistas mencionados en el documento, Carlos Loret de Mola, escribió en Twitter: “Esto ya ni la burla aguanta les dejo una canción para acompañar los delirios conspiracionistas del presidente @lopezobrador”, al tiempo que compartió la canción “La Boa” canción que hiciera popular la agrupación La Sonora Santanera, acompañadao de varios emojies de caritas con lágrimas de alegría.

En tanto, el periodista Víctor Trujillo también se pronunció en la red social y escribió: “Presentan un documento cuyo origen y autenticidad desconocen. Pero me nombran (a mi personaje) como parte de un bloque opositor al que ni conozco ni pertenezco. ¿Qué sigue Andrés? ¿Allanarás mi domicilio? ¿Congelarás mis cuentas? La silla y el país te rebasaron. @lopezobrador_”.

A través de esa misma red social, el ex presidente Felipe Calderón también se deslindó del presunto grupo.

“No conozco el documento, ni siquiera estoy seguro que exista pero, si fuera el caso: 1) que la oposición se organice es su derecho; 2) que el gobierno la espíe es un delito”, escribió.

Sin embargo, fue cuestionado por decenas de usuarios en los que la mayoría rechazaron la presunta existencia del bloque opositor.

Por su parte, el panista Gustavo Madero escribió “Desconozco dicho documento pero reconozco que habemos muchos ciudadanos preocupados por el rumbo del país por las malas decisiones de SU Gobierno que han deteriorado la economía, la seguridad y la vida democra de México.Las elecciones son la oportunidad que tenemos para incidir!”

El tema ya se colocó como uno de los primeros lugares en las tendencias de Twitter.

