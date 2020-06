Puerto Vallarta y Bahía Banderas reabrirán playas y hoteles desde este lunes

Imagen de la playa de Puerto Vallarta, antes de la contingencia sanitaria por el COVID-19 (Foto: Archivo)

Como parte de la reactivación económica gradual, a partir del próximo lunes 15 de abril, las playas y hoteles de Puerto Vallarta y Bahía Banderas reabrirán, siguiendo las medidas sanitarias pertinentes para evitar la propagación del COVID-19 entre la ciudadanía.

Así lo informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y su homólogo del estado de Antonio Echevarría, en una conferencia de prensa virtual realizada esta tarde de viernes.

“Hemos tomado decisiones que nos han permitido ajustar las definiciones de lo que se puede hacer en estos dos municipios para que la actividad hotelera y la actividad turística pueda iniciar su proceso de recuperación”, dijo Alfaro.

Las medidas de reapertura serán graduales, por lo que durante este periodo la ocupación será menor al 30% con la finalidad de mitigar la propagación del SARS-CoV-2.

“Ajustaremos el nivel de ocupación hotelera permitido para bajarlo en niveles de entre el 25 y 30% pero vamos a empezar a operar la áreas comunes pues sino no va a venir la gente a Vallarta. Si tú tienes un hotel que no tiene alberca y que no tiene acceso a la playa pues no hay manera de hacerlo”, dijo el mandatario jalisciense.

“Lo que acordamos es un ejercicio de corresponsabilidad. Los protocolos de operación de las áreas comunes han sido validadas por las mesas técnicas de ambos gobiernos estatales. Serán los propios empresarios los que nos ayuden a vigilarlos y garantizar su cumplimiento”, añadió.

Alfaro enfatizó que con los acuerdos y medidas tomadas garantizarán que todas las playas públicas y espacios están acondicionadas para recibir a los turistas.

Además, han iniciado con la revisión de protocolos de espacios complementarios a los hoteles y playas como lo son bares, malecones, unidades y centros deportivos (como campos de golf), recorridos turísticos, plazas comerciales y gimnasios.

Los establecimientos secundarios podrán volver a operar en medida de que las condiciones sanitarias lo permitan, ya que si hay rebrote de contagios, es posible que permanezcan cerrados indefinidamente.

“Vamos a medir el efecto de las decisiones de apertura, como ustedes saben se pueden ver hasta dentro de 15 días, los contagios que estamos viviendo en estos estados no son producto del primero de junio, vienen desde antes”, apuntó el mandatario.

Los protocolos de reapertura en Nayarit y Jalisco serán los mismos, por lo que exhortan a la ciudadanía a no confundirse.

Durante este sábado 13 y el domingo 14 de junio, las autoridades darán a los hoteleros sus respectivas acreditaciones para comenzar a operar bajo los términos planteados.

Las playas de ambos estados permanecerán vigiladas. En el caso de los hoteles privados serán sus empleados de seguridad quienes se encarguen de cuidar que se cumplan las medidas sanitarias, mientras que en las playas públicas los encargados serán empleados gubernamentales.

Respecto a la reapertura pese a los altos registros de contagios en México, el gobernador de Jalisco apuntó que llegaron a este acuerdo con los empresarios tras hablar sobre las dificultades económicas que han tenido, y en respuesta a quienes se han quedado sin empleo por la contingencia sanitaria.

“Tenemos que aprender a convivir con el miedo porque no podemos tener parada la economía más tiempo, porque entonces en lugar de morir del virus, la gente se va a morir de hambre. No es un asunto de voluntad [...] tenemos que entender que lo que estamos viviendo requiere la responsabilidad de todos, cada quien tenemos que cuidarnos también, hacer los correcto, no salir de casa más que para lo indispensable, tenemos que poder reactivar la economía poco a poco”, dijo Alfaro.

Señaló que de otro modo, tendrían que esperar un año más cuando pudiera estar disponible una vacuna, sin embargo, bajo el contexto actual, todos deben adaptarse a la nueva normalidad.

Desde el punto de vista técnico, el mandatario señaló que Puerto Vallarta fue uno de los primeros lugares en presentar casos positivos de COVID-19, por lo que del mismo modo, es uno de los primeros en salir del punto más álgido de contagios. Además de tener una buena capacidad hospitalaria.

