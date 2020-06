¿Miedo, estrés, angustia por el COVID-19?: existe una línea de apoyo psicológico

Los meses de confinamiento a causa del COVID-19 han generado estrés, miedo y angustia entre los mexicanos, pero además, también ha ocasionado un incremento en los casos de violencia familiar.

Ante esta situación, especialistas de Early Institute implementaron una línea de apoyo psicológico con la finalidad de brindar ayuda a cualquier persona que lo necesite, así lo aseguró Valeria González Ruiz, Coordinadora de Vinculación e Incidencia de Políticas Públicas de esa institución.

“La idea es que las psicólogas puedan escuchar, acompañar, asesorar, prevenir, contener y canalizar a los usuarios, dándoles un seguimiento personalizado de acuerdo con su caso específico”, aseguró.

En entrevista con Infobae México , la también licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, detalló que la idea del call center surgió con la finalidad de enfocarse en los casos de violencia, pero debido a la situación que se vive actualmente a causa de la pandemia, hizo que el servicio se ampliara.

“Ante la crisis que estamos viviendo, ante los cambios y pérdidas que todas las personas estamos sufriendo, nos dimos cuenta de que en realidad, todos estamos en una situación de duelo, de una u otra forma”, dijo.

“Hemos perdido el trabajo, estabilidad emocional, financiera. Incluso en muchas ocasiones dolorosísimas (como) perder a un familiar, a un ser querido. Entonces decidimos ampliar la atención de ese call center y la idea es (que) cualquier persona que lo requiera, que esté experimentando sentimientos de miedo, de tensión, de desesperanza, de angustia, de incertidumbre, de desequilibrio emocional; tengan con quien apoyarse”, señaló.

González Ruiz destacó que el servicio está abierto a cualquier persona que requiera el apoyo, incluso para el personal médico.

“Es una forma de corresponder todo lo que hacen por nosotros y las psicólogas que están en este call center tienen capacitación especial para atender a personal médico que está sufriendo y pasando por muchas situaciones de estrés, de violencia o sus familiares y los estamos invitando a que llamen a esta línea y pidan apoyo profesional”.

“Están pasando por mucho estrés, por mucho cansancio, viven jornadas extenuantes, en muchas ocasiones han sufrido algún tipo de agresión en la calle, entonces lo que nosotros hacemos es escucharlos y darles seguimiento, es decir, no se queda en la primera llamada. Si así lo requiere la persona, extendemos la atención psicológica en más de una llamada, esto nos permite poder abarcar con ellos el problema de una manera más profunda, apoyarlos y darles contención psicológica y emocional”, destacó.

La abogada detalló que dependiendo del caso y de la valoración que se haga de la persona que solicita el apoyo, pueden ser canalizadas con las autoridades o con instituciones que también están trabajando en esta labor.

“Cuando se trate de la comisión de un delito, cuando por ejemplo, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, pues la idea es dar vista a las procuradurías de protección de los menores”, aseveró.

“Muchas veces no nos atrevemos a pedir ayuda o no nos damos cuenta de que estamos pasando por una situación muy compleja que nadie estaba preparado para enfrentar, entonces no tiene nada de malo pedir ayuda. Por eso nosotros estamos saliendo al encuentro de todas esas personas que están pasando por una crisis emocional. Queremos brindarles ese apoyo”.

“No tiene nada de malo sentirse así, nadie estaba preparado para enfrentar esto. Todos de alguna manera estamos sufriendo cambios, pérdidas, alguna situación de duelo. Entonces es válido y necesario pedir ayuda”, insistió.

Recordó que aunque la línea de apoyo es atendida por psicólogas que están listas para atender el problema, está respaldado por todo el equipo interdisciplinario de Early Institute.

La abogada destacó que las personas que requieran este apoyo psicológico pueden marcar al número telefónico 5588-546653 desde cualquier parte de la República. Es totalmente gratuito y opera de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche.

