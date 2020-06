Concentración de facultades e incertidumbre: las principales críticas a la propuesta de fusión de órganos reguladores

La iniciativa propone fusionar a tres órganos reguladores (Foto: ift.org.mx/Pinterest)

La propuesta de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Congreso, de fusionar en un solo instituto a tres distintos órganos regulares autónomos generó una serie de reacciones y críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad y del ambiente político en las horas posteriores a la publicación de la iniciativa.

La oposición parlamentaria no tardó en mostrar su rechazo en diferentes niveles. “No nos parece adecuada la fusión de órganos y materias tan disímbolas”, señaló a Infobae México el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo.

El legislador consideró que pocos estarán interesados en invertir en México “si no tienen la certeza de que van a ser adecuadamente defendidos de cualquier acción fuera de la ley” en las materias involucradas, como telecomunicaciones, competencia económica y la regulación de energía.

A pesar de dejar abiertas las puertas a su análisis, el coordinador de MC en la Cámara de Diputados criticó la iniciativa de fusionar a los reguladores (Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)

Y es que el miércoles pasado, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, presentó la iniciativa para la creación de lnstituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), que se obtendría de la fusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El nuevo instituto tendría plena independencia en la implementación de su estructura orgánica y no estará supeditado a ningún otro órgano del Estado, pero sí estará sujeto a un régimen de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.

Además, sumaría las atribuciones para garantizar la competencia y libre concurrencia en todos los sectores y mercados del país; la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; así como la emisión de la regulación necesaria en esos sectores.

Ricardo Monreal aseguró que está abierto a que su iniciativa se discuta en Parlamento Abierto (Foto: Cortesía Morena Senador)

“La inversión económica en esos sectores se tiene que llevar a cabo brindando certezas de órganos capaces de poder arbitrar adecuadamente los intereses de cada parte. Si eso no queda claro, lo que va a ocurrir es que se va a dar al traste la certidumbre que requieren estos sectores de punta”, resaltó Bravo.

Además, el diputado de MC advirtió del peligro de una “sobreconcentración de atribuciones y de facultades, sobre todo en materia técnica” y rechazó la noción de “ahorrar” dinero al fusionar los reguladores, uno de los principales argumentos de la iniciativa.

Sinceramente, son costos que en el balance que puede hacerse por la pérdida de inversión o por la falta de certezas de los agentes económicos podría resultar en un costo muy superior

A pesar de que Bravo señaló que su grupo parlamentario revisará con profundidad y seriedad la propuesta antes de desecharla por completo, sus argumentos fueron parecidos al del resto de la oposición, que Morena necesitaría de su lado para poder realizar modificaciones a la Constitución, ya que no cuenta con los votos suficientes para hacerlo por sí solo.

La iniciativa fue criticada por la oposición por tener el sello del gobierno de AMLO con respecto a una supuesta "concentración de poder" (Foto: José Méndez/ EFE)

El también opositor PAN (Partido Acción Nacional) señaló por su parte que la propuesta de crear el Inmecob “debilita los órganos reguladores y obedece al sello de este gobierno: concentrar todo el poder en una sola persona”.

“La iniciativa de Morena se inserta en la estrategia de debilitamiento de nuestro sistema democrático político y económico que tanto nos ha costado construir. No hay que olvidar, que el presidente a lo largo de su gobierno ha descalificado la actuación de los organismos autónomos, ya que no se ciñen a sus designios. No lo vamos a permitir”, expresaron este jueves.

También se criticó la idea de que el nuevo instituto se integre con cinco consejeros, propuestos por el Senado y designados por el presidente en turno para encargos escalonados de siete años. La Cámara Alta emitiría la convocatoria y “verificará el cumplimiento de requisitos de los aspirantes a consejeros y realizará entrevistas correspondientes”.

Sin embargo, el PAN aseguró que lo anterior “busca socavar la autonomía de los órganos regulatorios con un nuevo órgano y cinco consejeros que serían todos designados por el presidente, además de que elimina contrapesos institucionales y los filtros técnicos existentes para el nombramiento de consejeros”.

El Senado mandaría la terna para los nuevos consejeros del instituto creado en sustitución del Ifetel, Cofece y CRE (Foto: Cuartoscuro)

La misma advertencia fue realizada por los expertos. Consultado por Infobae México, el especialista en economía Carlos Alberto Jiménez Bandala advirtió. “Se debe cuidar que las decisiones no recaigan en una sola persona, sino que sea un consejo plural, que pueda ser el Senado quien proponga las ternas y que se internalice como practica la transparencia y rendición de cuentas”, indicó.

Sin estos elementos aunque dividamos en 10 o 100 institutos estamos generando pequeños feudos que además son muy costosos

Sin embargo, el investigador y jefe de doctorado en Administración de la Universidad La Salle aseguró que la fusión es viable, como también coincidió el diputado Bravo, aunque el segundo descartó que este sea un argumento para defender la propuesta.

Los cuestionamientos también se refirieron a las diferentes materias sobre las cuales el nuevo instituto tendría injerencia (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro)

Jiménez Bandala explicó que “concentrar las funciones en un solo organismo simplifica de alguna manera las reglas de operación para los agentes económicos, principalmente extranjeros que en lugar de vincularse con tres institutos diferentes, se entenderían con uno sólo”.

Sobre los ahorros que generaría la fusión de los órganos constitucionales autónomos, el experto señaló que primero se tendría que hacer un análisis de la estructura del gasto y “seguramente habrá puestos que se dupliquen, sobre todo de mandos superiores y que sean preciso desaparecer”.

Y es que López Obrador le dio su apoyo a la propuesta aún sin conocerla. "Si ayuda a reducir los gastos, cuando la conozca, estoy de acuerdo porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos”, señaló este jueves.

El observatorio pidió que se mantengan filtros establecidos para elegir expertos con las capacidades técnicas requeridas (Foto: Twitter @Designaciones)

Sin embargo, el Observatorio “Designaciones Públicas” advirtió que la iniciativa “elimina varios puntos favorables del marco legal vigente", como los exámenes de conocimientos, para asegurar que las personas sustentantes cuentan con las habilidades y conocimientos necesarios en la materia.

Además, la existencia de un comité de evaluación de los perfiles permite tener un proceso más riguroso en términos técnicos e inhibir la politización de los procesos

Incluso uno de los principales aliados del gobierno, el economista Gerardo Esquivel, el número dos del Banco de México (Banxico), expresó en redes sociales: “Los órganos autónomos en materia de competencia y regulación se enfrentan a agentes económicos muy poderosos en el mercado. Por ello, debemos pensar en cómo fortalecerlos para que puedan cumplir mejor con su trabajo, no en debilitarlos ni en socavar su autoridad”.

Monreal, el impulsor de la iniciativa, se mostró abierto a discutir en Parlamento Abierto y a escuchar modificaciones para enriquecer o mejorar su propuesta. El líder de los senadores morenistas subrayó que no está planteando la desaparición de dichos institutos, sino su fusión en un órgano constitucional autónomo, por lo que no perderán su naturaleza.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Morena propone fusionar en un solo organismo a CRE, IFT y Cofece

“Era un gobierno mantenido y bueno para nada”: López Obrador apoyaría propuesta para fusionar CRE, IFT y Cofece, si reduce costos

Especialistas alertaron que fusión del IFT atenta contra derechos de las audiencias y busca control político