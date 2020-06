Al menos 400 policías blindaron Casa Jalisco para prevenir violencia ante manifestantes en Polanco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó la tarde de este miércoles al menos 400 elementos de seguridad (entre ellos 150 mujeres policías del agrupamiento Ateneas) en el exclusivo barrio de Polanco, para resguardar la oficina de la representación del estado de Jalisco en la Ciudad de México.

Y es que cerca de las 13:00 horas se dieron cita varias organizaciones sociales a las afueras de Casa Jalisco para reclamar justicia por las muertes del afroamericano George Floyd a manos de la Policía en Mineápolis (Estados Unidos) y del mexicano Giovanni López tras ser detenido y asesinado en Jalisco; así como la liberación de la abogada de trabajadores de Tamaulipas Susana Prieto, quien fue detenida el pasado 8 de junio en Matamoros.

“Estamos exigiendo la disolución de cuerpos represivos, la liberación de presas y presos políticos, el castigo a culpables materiales y toda la línea de mando que ha refugiado estos actos violentos” , dijo a la agencia EFE un militante del grupo Acción Revolucionaria.

Sin embargo, a diferencia de las recientes protestas en Ciudad de México y Guadalajara, donde se hizo presente el vandalismo por parte de algunos “encapuchados”, esta convocatoria fue pacífica.

En el lugar arribaron​ personal de la Comisión de Derechos Humanos local y el subsecretario de gobierno, Arturo Medina, quienes monitorearon la manifestación.

“S e tiene como objeto dar tranquilidad y garantizar los derechos de los habitantes de la ciudad, de los vecinos, de los transeúntes, pero también de quienes se manifiestan, para que esto se desarrolle en las mejores condiciones de paz ”, expresó Medina.

Aún así, los manifestantes denunciaron que los policías intentaron intimidarlos al llegar: “Desde el metro Polanco hasta acá hay un gran despliegue, hay policías vestidos de civiles. Eso evidencia su naturaleza, la defensa de la propiedad privada y la represión al pueblo trabajador”, afirmó un integrante del Grupo Acción Revolucionaria.

Cabe mencionar que horas antes de la congregación, vecinos de Polanco reportaron a través de redes sociales que durante la madrugada y la mañana de hoy, jóvenes estuvieron dejando botes llenos de piedras y palos en las calles aledañas de Casa Jalisco. No obstante, los policías cercanos retiraron los objetos.

Esta manifestación se realizó en el marco del día la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971 conocida como “El Halconazo” o “Jueves de Corpus”, considerada la segunda más trágica después de la del 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco.

Al respecto, durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró en contra de la represión:

No a la represión, ni a estudiantes ni a ningún ciudadano. No a la represión, no a la tortura, no a las desapariciones forzadas, forzosas, no a las masacres, no a la violencia