Ricardo Monreal respondió a las especulaciones sobre su participación en la filtración del BOA: “Está muy alejado de la realidad”

Cuartoscuro

El senador Ricardo Monreal aseguró que él no fue el “distinguido miembro de Morena” que le hizo llegar a El Universal el documento que denunció la existencia de una presunta red de empresarios, periodistas, políticos y ex presidentes, que supuestamente buscan desprestigiar al mandatario y su partido Morena.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en su conferencia de prensa un documento titulado “Rescatemos a México” en donde se denuncia la existencia del Bloque Opositor Amplio (BOA), que buscaría desplazar al partido Morena en las elecciones del 2021 y acelerar la salida del mandatario con la revocación de mandato en 2022.

López Obrador aclaró que no tiene certeza de la validez de los documentos, sin embargo, los mostró porque, explicó, “no tiene nada que ocultar”.

“Además no tiene nada de malo... el que más nos daña es el seudoplural, seudo independientes, cuando no se toma partido en un momento de transformación es porque se tiene partió, pero se simula, entonces ahora no nos escondamos, es legítimo ser opositor, y estar en contra del gobierno y de la transformación”, indicó.

Foto: Presidencia de México.

Por su cuenta, este miércoles el diario El Universal reveló que “un distinguido miembro de Morena” se presentó el pasado lunes en sus instalaciones para ofrecerles el documento con la intención de que se publicara al día siguiente como si fuera una investigación trabajada por el propio periódico.

Al poco tiempo las especulaciones apuntaron hacia Ricardo Monreal, el coordinador del partido, sin embargo, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el senador aclaró que él “desayuna cada 15 días con el presidente”, pero aseguró que eso no significa que él haya sido el portavoz del mensaje y la documentación.

“Está muy alejado de la realidad que yo le traté de filtrar el documento opositor a El Universal… Lo que está sucediendo en el país a nadie ayuda, es una polarización y división que nunca México había vivido. Estamos en un ambiente enconado, que ya pasó de la diferencia política al odio y al rencor”, destacó Monreal Ávila.

De igual forma, resaltó que en sus más de 40 años como funcionario no había visto un “trato tan deplorable e insano contra el presidente de la República”, pero también aclaró que no le parecería extraño que la información del documento fuera verdadera y que “tenga que ver con las próximas elecciones”.

(Cortesía Presidencia)

El Universal, por su parte, solamente se limitó a decir que se trató de un “distinguido miembro" de Morena, sin ahondar en más detalles.

De acuerdo con el contenido del documento, el bloque opositor estaría presuntamente integrado por gobernadores, los principales partidos de la oposición, los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, magistrados del Tribunal Electoral y consejeros del Instituto Nacional Electoral ( INE).

También lo conformarían periodistas, medios de comunicación, grandes compañías y organizaciones de empresarios como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con la presunta intención de desarrollar una campaña para cuestionar los resultados del gobierno

Incluso, el documento habla de realizar cabildeos en Estados Unidos para destacar el daño que realiza la Cuarta Transformación a las inversores de dicho país en México.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“El que no tiene injerencia en ese asunto, pues ¿qué le preocupa?”: López Obrador respondió a las quejas por la revelación del BOA

“No me metan en su complot”: Calderón, Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, Denisse Dresser y más se deslindan del BOA contra AMLO

El dirigente izquierdista de México se niega a realizar un gran gasto para paliar los daños ocasionados por el virus