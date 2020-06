“El que no tiene injerencia en ese asunto, pues ¿qué le preocupa?”: López Obrador respondió a las quejas por la revelación del BOA

(FOTO: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles en su conferencia de prensa que es legítimo ser opositor, al ser cuestionado por las deslindamientos, que ayer, distintos comunicadores y políticos tuvieron, luego de que diera a conocer un supuesto plan denominado Bloque Opositor Amplio (BOA), para revocar su mandato en 2022 y restarle fuerza al partido Morena, del cual es fundador, en las próximas elecciones.

"Pues yo lo que hice fue a dar a conocer los documentos que me entregaron, son dos, no me afecta nada, el que no tiene injerencia en ese asunto pues qué le preocupa, yo lo doy a conocer porque me lo entregan y mi pecho no es bodega. Qué voy andar guardando esos documentos.

Es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, que no se tire la piedra y esconda la mano, cómo se van a ensarapar, poner caretas y decir que son independientes que son liberales cuando no lo son, entonces fuera máscaras", indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo