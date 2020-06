Trabajadores, académicos e investigadores del INAH se sumaron a reclamos por el recorte presupuestal

El documento reúne 6,152 firmas de académicos, investigadores nacionales e internacionales. (Foto: Héctor Montano/ INAH/Reuters)

A raíz de que se anunciaran los recortes presupuestales del 75% hacia dependencias federales en sus capítulos 2000 y 3000, un grupo de trabajadores e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acudieron a Palacio Nacional para entregar una carta de inconformidad al respecto al presidente López Obrador y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera; sin embargo, no tuvieron éxito.

Si bien el documento contiene 6,152 firmas en contra del recorte presupuestal, ninguna de las instancias lo recibió. El investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, Bolfy Cottom dijo al diario El Economista que con Hacienda aún están en proceso de entrega.

No obstante, en Presidencia “se negaron a recibir la carta, concretamente la servidora pública Michell Alcántara, quien argumentó que esos documentos no las recibe la Oficialía de Partes, sino atención ciudadana; pero esa oficina no está trabajando y no hubo manera de acceder”, comentó.

Cabe destacar que el documento reunió rúbricas de la comunidad académica, estudiantes, técnicos e incluso investigadores de universidades en Estados Unidos, Japón y Alemania, quienes reconocieron la labora del INAH en México. “Esta carta es una muestra de lo importante que es el Instituto para el Estado mexicano, es de enorme servicio con todas sus fallas y debilidades”, apuntó Cottom.

Sin los recursos, será muy difícil llevar a cabo los procesos de restauración de obras. (Foto: Archivo)

Para Cottom, la disposición motivada por la administración de López Obrador es un hecho preocupante, pues que el gobierno federal se quede sin dinero significa que “cuando se pueda volver a laborar no habrá nada qué hacer porque no hay material o recursos. Es una muestra de parálisis del gobierno”, puntualizó.

Asimismo, el recorte en el presupuesto también conllevará la falta de material para trabajar, así como ineficiencia administrativa básica, es decir, no se podrán realizar los pagos de luz, mantenimiento y restauración de inmuebles que tengan filtraciones de agua.

“El panorama es desolador en ese sentido y salvo que haya algún proyecto aislado, tampoco hay dinero para investigación, esto significa que los cientos de proyectos que existen no se podrían llevar a cano”, aseguró el investigador.

En este sentido, la restauración y conservación de los bienes arqueológicos, así como monumentos históricos también tendrá afectaciones, pues el INAH también perdió el fideicomiso de preservación del patrimonio cultural. Incluso existe la posibilidad de perder presupuesto en el Fonden, a través del cual se atiende la restauración de bienes afectados por desastres naturales.

Para el escritor Juan Villoro, esta determinación del gobierno representa un enorme desprecio hacia la cultura, el conocimiento y la educación. (Foto: Archivo)

Cottom también criticó esta medida, pues una gran parte de trabajadores fueron contratados por medio del capítulo 3000. “Es una especie de contradicción, de acuerdo con la disposición del decreto del presidente. Inicia diciendo que no se despedirá a nadie, pero con estas medidas muchos quedarán sin trabajo”, concluyó el especialista.

Por su parte, el escritor Juan Villoro dijo en entrevista con el mismo medio que recortar el dinero para el INAH equivale a no apoyarlo y “negar lo que somos”, pues desde su punto de vista, este instituto es una puerta cultural de México hacia el mundo y “prescindir de esto, quiere decir que nos estamos quitando la identidad”.

El afamado autor mexicano también mencionó que a partir de estos recortes se “muestra un enorme desprecio hacia la cultura, el conocimiento y la educación que, me parece, es muy pernicioso y, por supuesto, es una prueba más de que estamos ante un gobierno conservador”.

Cabe recordar que estos recortes no sólo afectarán a las operaciones del INAH, sino que también impactará en otras dependencias relacionadas con el cuidado de la naturaleza, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO); así como otras relacionadas con los derechos humanos, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

