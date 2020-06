“Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano”: López Obrador consideró que Alfaro faltó el respeto a la investidura presidencial

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió nuevamente a las acusaciones que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo sobre las manifestaciones que se han llevado a cabo en la entidad por la muerte de Giovanni, presuntamente a manos de policías municipales; las cuales consideró el mandatario como injustas y una falta de respeto a la investidura presidencial.

“No tenemos pleito nosotros con nadie y no queremos tener pleito. Me llamó mucho la atención que él haya tratado involucrar al gobierno federal y a mi persona, se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial, no se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otro de lo que está uno enfrentando, de los problemas que cotidianamente tiene uno que enfrentar como gobernante, yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano, no soy hipócrita eso tiene que ver con los conservadores”, indicó el presidentemexicano.

Alfaro hace unos días acusó directamente a López Obrador de planear “desde los sótanos del poder” las protestas que se han realizado en Jalisco, y que han derivado en actos violentos, por la muerte Giovanni, detenido por policías en Ixtlahuacán de los Membrillos por no usar cubrebocas, y al que luego encontraron muerto.

Información en desarrollo