“Es una operación de rutina”: López Obrador negó contratación de más deuda tras préstamo del Banco Mundial

Foto: Presidencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se aumentará la deuda nacional, en términos reales, y explicó que el préstamo de 1.000 millones de dólares que le otorgó el Banco Mundial es “una operación de rutina”, que se solicitó desde el año pasado.

“Es una operación de rutina, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Nosotros seguimos manejando que no va a aumentar la deuda en términos reales. No la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente, en relación al PIB”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador afirmó que se están tomando medidas para eficientar los recursos, incluso anunció un aumento al presupuesto de este año para los programas sociales, de 50 mil millones.

“Estamos tomando medidas, sobre todo de austeridad, estamos también eficientando la administración, estamos considerando que vamos a ahorrar alrededor del 500 mil millones de pesos, esto porque Hacienda va a concentrar fondos de los fideicomisos, y vamos a destinar fondos a lo esencial, a lo básico, incluso va a aumentar el presupuesto destinado al pueblo, de 50 mil millones de pesos de lo que ya está autorizado”, externó.

“Todo eso nos va a permitir contar con recursos suficientes para que no aumente la deuda, vamos a hacer todo un esfuerzo, estamos enfrentando la caída en la economía por los efectos del coronavirus”, dijo.

