“No están en el frente de batalla”: por qué fue cuestionada la labor de médicos cubanos ante el COVID-19 en México

En el mes de abril, el Gobierno Federal informó sobre la llegada a México los médicos cubanos (Foto: Reuters/Alexandre Meneghini)

Fue en abril que el Gobierno Federal anunció la incorporación de médicos cubanos, quienes brindarían recomendaciones en materia de política pública y compartirían prácticas para atender la crisis ocasionada por coronavirus.

Mientras que el Gobierno de la Ciudad de México indicó que su incorporación fue por la necesidad de personal especializado en terapia intensiva en nosocomios de la Secretaría de Salud local.

Y un discurso similar fue el que usó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le cuestionaron en relación con el tema, la integración de personal especializado.

De acuerdo con datos de la agencia de noticias EFE, reportó que en la segunda semana de mayo que eran aproximadamente 800 especialistas los que estaban hospedados en la Ciudad de México, según la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina.

Fueron varias naciones las que solicitaron ayuda de personal médico de Cuba. En particular, en la Ciudad de México se estiman están trabajando más de 800 (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)

Pero la labor hecha por el personal médico cubano ha sido cuestionada. Un médico que labora en el Hospital General Balbuena mencionó para El Universal que se pregunta todos los días qué hacen. “La verdad es que nada más están aquí para tomar muestra. ¿Asesoría? Pues no sabemos de qué tipo, porque son médicos familiares de primer contacto, son sanitaristas”. Ellos están en el área de Consulta Externa.

En el nosocomio de Balbuena labora un grupo de 18 médicos que están distribuidos en los diversos turnos. Y a diario llega un transporte que les fue proporcionado por el Gobierno de Ciudad de México que los traslada del sitio donde se hospedan al hospital y viceversa.

La Secretaría de Relaciones Exteriores especificó que los especialistas no prestarían servicios médicos a la población y fue en un comunicado de prensa que puntualizó: “vienen a dar únicamente recomendaciones en materia de política pública”.

La Secretría de Relaciones Exteriores fue la que puntualizó que la asesoria de los doctores era en politica pública (Foto: Reuters/Alexandre Meneghini)

En tanto, uno de los doctores que atiende a pacientes con coronavirus mencionó: “La verdad es que son médicos que no están en el frente de batalla, son muy buenos para cubrir cercos epidemiológicos pero no tienen experiencia en el manejo de terapia intensiva, por ejemplo, no ven casos COVID-19, al menos en este hospital”.

El Hospital General de Balbuena es uno de los nosocomios en la Ciudad de México que se designaron para la atención de enfermos infectados con el virus y desde hace tres semanas fue que llegó el personal médico cubano.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, puntualizó que existe un convenio con el Gobierno de Cuba, para brindar el apoyo médico.

Cabe señalar que los especialistas mexicanos han expresado su inconformidad en relación con la integración de los médicos cubanos, por la remuneración que reciben sin desempeñar una labor en particular.

Medicos mexicanos indican que el personal cubano gana 20,000 pesos (Fotos: Reuters/Alexandre Meneghini)

El doctor José Colín denunció en redes sociales que al Hospital Xoco llegaron médicos cubanos que no hacen algo y el gobierno les paga como a un especialista. Es decir, reciben una remuneración que asciende a 20,000 pesos.

Otro especialista, de nombre Alberto, escribió que los cubanos ganan cuatro veces más que un mexicano y no hacen nada.

Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, especificó que los médicos tienen asignadas tareas específicas y han trabajado en laboratorios, carpas de Triage o primer contacto de pacientes con sospecha de COVID-19.

