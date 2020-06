Organizaciones alertaron a México por aumento de contagios de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes

(Foto: AP Photo/Marco Ugarte)

A pesar de no estar considerados dentro de los grupos de riesgo, en México se registró un aumento de contagios en niñas, niños y adolescentes que activó las alertas en organizaciones nacionales e internacionales que procuran la protección de los menores de edad.

Dicho aumento fue registrado por la Secretaría de Salud entre el 12 de abril y el 4 de junio. De acuerdo con el diario Excélsior, el número de menores de edad con una infección del virus SARS-CoV-2 pasó de solamente 84 a 2,228 casos; es decir, la cifra de casos positivos aumentó 26 veces.

Por otra parte, la organización internacional Save The Children reportó, en el mismo lapso de tiempo, un total de 46 muertes entre niñas, niños y adolescentes causadas por los problemas en la salud que provoca un contagio de la enfermedad COVID-19.

Por lo anterior, la organización hizo un llamado de emergencia a las autoridades mexicanas para extremar medidas de protección especiales para los menores de edad, sobre todo aquellos que viven en condiciones de pobreza o exclusión social.

Aseguraron que las familias en situación de pobreza o aquellos que laboran en el sector informal no tienen acceso a protección social; además, la mayoría tiene la necesidad de salir a trabajar todos los días, exponiendo su salud a un contagio y la de su familia, incluyendo a los menores de edad.

También destacaron que hay millones de niñas, niños y adolescentes que necesitan trabajar para llevar dinero a casa y ayudar a la economía de su familia, por lo que viven constantemente con el riesgo de una infección del virus SARS-CoV-2, además de otros múltiples peligros que nada tienen que ver con la enfermedad respiratoria.

También pidieron a la sociedad que no se relajen las medidas de prevención sanitarias y a seguir al pie de la letras las recomendaciones de las autoridades de salud, así como las advertencias en actividades esenciales que se pueden realizar, de acuerdo al semáforo epidemiológico.

"A pesar de que grupo de edad no ha sido catalogado de alto riesgo, estos datos nos alertan que también están expuestos a contagiarse, enfermar, y en algunos casos incluso no lograr sobrevivir. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad, a recordar que el virus aún no está controlado, que las niñas, niños y adolescentes también corren riesgos, y por lo tanto, es necesario continuar todas las medidas de prevención recomendadas para evitar más contagios”, escribieron en un comunicado.

(Foto: AP Photo/Marco Ugarte)

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) también advirtió durante los primeros días de junio que es en las zonas de alta pobreza del país donde se registran los más altos indices de letalidad, de acuerdo con los datos de su visor geoespacial de la pobreza y COVID-19.

Los números arrojan que en las grandes urbes hay una mayor tasa de contagios, pero en las zonas donde por lo menos el 80% de la población vive en situación de pobreza, solamente 98 de cada 100 mil mexicanos adquieren el virus SARS-CoV-2; sin embargo, aclararon que las tasas de letalidad también son mayores en municipios con los más grandes porcentajes de pobreza.

Aseguraron, además, que los datos del Consejo en 2018 revelaron que 16.2% de la población en el país presentaba carencia por acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde se registra el mayor número de contagios hasta el momento, esta carencia registra 20.1% de población sin acceso a los servicios.

