Los grupos de izquierda radicales han envenenado a AMLO: por qué Lilly Téllez pasó de Morena a la oposición con el PAN

El paso de Lilly Téllez por el Congreso mexicano nunca ha dejado a nadie indiferente desde su llegada al Senado en 2018. Este miércoles no fue la excepción: siete semanas después de dejar la bancada de Morena, el partido de la mayoría, anunció su llegada al opositor PAN (Partido Acción Nacional), ubicado en las antípodas del partido de su anterior filiación.

“Es una bocanada de oxígeno para el país”, aseguró a Infobae México Mauricio Kuri, el líder del PAN en el Senado, que la recibió con los brazos abiertos después de invitarla a formar parte de su grupo parlamentario.

“Estamos muy contentos, alegres y entusiasmados con la llegada de una persona con la trayectoria de Lilly Téllez, que con su prestigio abona muchísimo, no sólo al PAN, sino a todo el país. Estamos convencidos que para tener un mejor país necesitamos buscar alianzas y no adversarios como lo hace Morena", añadió Kuri.

Téllez arremetió unas horas después de su llegada al PAN contra su ex partido. “Creo que los grupos de izquierda radicales han tomado la agenda del país, creo que más allá que han cercado al presidente, creo que lo han envenenado”, expresó al Heraldo de México.

“Una vez que en el Senado empecé a ver que aquella pluralidad se acabó, he decidido entrar a la bancada del PAN”, añadió, criticando al gobierno y a la mayoría de Morena en el Congreso por el “mal manejo de la cuestión de salud y el mal manejo de la economía”. Sin embargo, no se afiliará al PAN.

Yo no estaba dispuesta a ser cómplice de las decisiones que se estaban tomando, ser cómplice de no reconocer la pandemia, ser cómplice de la demagogia

Téllez, que en el último mes y medio se identificó como senadora independiente, llegó así a un partido que comulga con sus principales banderas, como su firme postura en contra de la legalización del aborto, después de dejar atrás a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y donde incluso una parte de sus propios compañeros intentaron expulsarla en diciembre de 2019.

Aquel encontronazo no había sido el primero ni sería el último. Téllez también se enfrascó el año pasado en una discusión ideológica con la entonces líder nacional morenista, Yeidckol Polevnsky, al señalarla por intentar adoctrinar a la población mexicana en el comunismo.

Su salida de Morena, anunciada a mediados de abril, no sorprendió a muchos, y su llegada al PAN, a pesar de haber sido una sorpresa en este receso legislativo, causó, como siempre que Téllez se encuentra en el centro de las miradas, mucha polémica.

“Se suma Lilly Téllez al basurero de la historia, al PAN. No hay sorpresa, ahí debe estar, pero ¿Por qué no fue candidata de los paniaguados esta mujer oportunista, desleal y traidora al pueblo de Sonora?”, expresó el diputado del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

En el mismo tono, la criticó la comentarista y escritora Sabina Berman. “Felicidades por la congruencia, Lilly Téllez. Tu postura anti feminista y pro oligarquía encontró el nido adecuado", dijo, añadiendo que “por supuesto fue un fraude a los electores”.

Incluso en redes sociales recordaron cuando Téllez criticaba al PAN. “La crisis de violencia es consecuencia de la corrupción e incompetencia de los dos partidos que han gobernado, PRI y PAN. Las víctimas somos todos los ciudadanos. Urge un proceso de pacificación para México”, decía en junio de 2018, en plena campaña electoral.

Otros, en cambio, fueron más conciliadores. “Imagino el sentir de quienes en Sonora la eligieron a través de Morena. Pudo ser independiente pero sus posturas -como la del derecho a decidir- son más cercanas a las del PAN. Se lo dije alguna vez, dejar Morena fue congruente. Suerte, Lilly Téllez”, expresó por su parte la senadora morenista Citlali Hernández.

Sin embargo, Kuri aseguró que en realidad “Morena ha dejado mucho qué desear ante las expectativas que había generado” en campaña. “Lilly siempre ha sido una mujer de una sola pieza, y de forma muy digna y congruente con sus principios, al momento de ver esas expectativas alejadas de la realidad, decidió primero salirse de Morena y después unirse a nuestro grupo parlamentario”, agregó.

En Acción Nacional estamos agradecidos con Lilly porque personas de su liderazgo y nivel aportan su trayectoria, prestigio a las ganas de luchar por un mejor país desde nuestro grupo parlamentario

Y es que, para Kuri, no se trata de una cuestión política ni de un triunfo parlamentario. “Cada día, los mexicanos se están dando cuenta de lo que sucede en el país y están más decepcionados”, manifestó. Incluso al interior de Morena.

“Hay una gran cantidad de personas con alto nivel con grandes talentos en Morena que se están dando cuenta que la expectativa que tenían de un movimiento donde podían caber todos no es cierto. Aquellos que piensan diferente no caben, no se dan cuenta que los enemigos no somos los que pensamos diferente”, explicó.

Cuestionado sobre si espera más deserciones en Morena, reveló que no lo descarta y que “día con día se va a estar viendo”. “Yo esperaría, porque necesitamos reconstruir al país, estamos muy mal en el plano económico, en salud, en lo educativo, en la inseguridad: estamos muy por debajo de lo que el país necesita”, explicó.

