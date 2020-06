Lilly Téllez abandonó Morena y se incorporó a la bancada del PAN en el Senado

Lilly Téllez se suma a la bancada del PAN en el Senado de la República (Foto: especial)

Luego de dejar la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la senadora Lilly Téllez ahora forma parte de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Alta.

Así lo anunció este miércoles el coordinador de Acción Nacional en el Senado, Mauricio Kuri, quien le dio la bienvenida a través de redes sociales.

“Con mucha alegría y entusiasmo doy la bienvenida a Lilly Téllez como nueva integrante de Senadores del PAN. Todo el que quiera un cambio para que #México esté mejor y comparta nuestros valores es bienvenido. Somos la opción de progreso, democracia y libertad”, escribió Kuri.

Por su parte, Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y quien también aparece en la imagen, destacó: En @AccionNacional le damos la bienvenida @LillyTellez como integrante del grupo parlamentario de los @SenadoresdelPAN. Amiga, de verdad son muchas más las coincidencias que nos unen. Solo #UnidosYFuertes podremos defender a México del retroceso, de la mediocridad e incompetencia”.

Téllez agradeció la invitación y a través de Twitter escribió: “Agradezco la invitación a integrarme a @SenadoresdelPAN @MarkoCortes. Seguiré trabajando contra la corrupción, la injusticia y la desigualdad. Voy con fuerza por la libertad, el Estado de Derecho y la prosperidad de México. Firme en mis principios y valores, cumplo mi palabra”.

Tras el anuncio, casi de inmediato comenzaron a surgir diversas reacciones, tanto de bienvenida como de repudio en contra de la nueva senadora panista a quien le reprocharon haber dejado el partido que la llevó a la curul.

Lilly Téllez, de profesión periodista y quien por años formó parte de TV Azteca, se pronunció en diversas ocasiones en contra de las iniciativas para despenalizar el aborto y para legalizar la mariguana en el país, algunas de ellas impulsada por Morena.

Téllez renunció a participar dentro del grupo de Morena el 14 de abril cuando argumentó “diferencias de criterio”, anunciando su decisión mediante su cuenta en Twitter.

“Dejo la bancada de Morena por diferencias de criterio. Agradezco a Alfonso Durazo, a Ricardo Monreal y en especial al presidente de la República por el respeto que han tenido hacia mi persona”, expresó en sus redes sociales.

Lilly Téllez (Foto: Cuartoscuro)

Posteriormente hizo el anuncio oficial a la Mesa Directiva del Congreso de la Unión para que fuera considerada como senadora sin partido.

A pesar de que en su mensaje agradeció a López Obrador, entre otros, la senadora, una de las pocas en su partido, había criticado duramente el saludo de manos entre el mandatario mexicano y Consuelo Loera, la madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Este saludo es un agravio a las víctimas del narcotráfico y a las Fuerzas Armadas de México”, señaló en sus redes sociales, una de sus tribunas favoritas para expresar sus opiniones sobre diversos temas. “Duelen y preocupan estas imágenes del Presidente de la República. ¿Dónde quedaron los límites?”, añadió.

La legisladora de 52 años de edad, es representante del estado de Sonora, secretaria de la Comisión de Marina e integra las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Minería y Desarrollo regional en el Senado.

En diciembre del año pasado, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena solicitó expulsar a Lilly Téllez de la bancada del Senado por manifestar posturas diferentes a las del partido.

“La CNHJ de Morena considera que la ciudadana María Lilly del Carmen Téllez García no puede ni debe pertenecer a la bancada de este partido político en el Senado de la República de esta LXIV Legislatura, en virtud de que, aunado a que no es protagonista del cambio verdadero (militante afiliada de Morena), es evidente que no comparte, respeta ni representa lo establecido en los documentos básico de Morena”, señaló la resolución.

Sin embargo, Téllez García fue respaldada por Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado y por el legislador Martí Batres.

Finalmente, Téllez renunció a la bancada de Morena y hoy se incorpora a las filas de Acción Nacional.

