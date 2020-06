México está lejos de controlar la primera ola de COVID-19: expertos de EEUU advirtieron que podrían incrementarse las muertes

Hasta el último reporte de la Secretaría de Salud, son 90,664 casos acumulados de coronavirus (Foto: Reuters/Carlos Jasso)

México empieza a retomar sus actividades con un acumulado de 90,664 diagnósticos confirmados de coronavirus y 9,930 decesos. Pero las autoridades sanitarias han advertido de un posible rebrote de la enfermedad en caso de que la población deje de implementar las medidas sanitarias.

En un estudio elaborado por el New England Complex Systems Institute (NECSI) indicó que México se encuentra lejos de controlar la primera ola de la pandemia por COVID-19, es una condición en la que se encuentran un total de 52 naciones.

Las naciones que están en la misma situación que México plantean que deben ser pacientes, pues una reapertura pronta de la economía representa el riesgo de desencadenar un rebrote.

“Esto puede borrar todos los beneficios que hasta el momento se han obtenido por cerrar la economía. Podría incrementar la cantidad total de muertes, saturar los sistemas de salud y crear un escenario donde se necesario cerrar nuevamente”, puntualizó el NECSI, instituto independiente de educación e investigación que reúne a científicos y universitarios estadounidenses de Harvard, Brandeis y del Instituto de Tecnología de Massachussets.

Según datos del NECSI, en el país se llegaron a reportar hasta 2,673 casos nuevos por día (Foto: Reuters/José Luis González)

Es una investigación que difundió la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su boletín sobre Covid-19. El análisis se realiza con los casos que se prestan por día y, posteriormente obtienen un promedio semanal para calcular la situación en que se encuentra cada país en relación con el control de la epidemia.

De acuerdo con lo antes mencionado, México ha llegado a reportar hasta 2,673 casos nuevos por día, que lo ubican en semáforo rojo, al igual que otras 51 naciones. Es un escenario que tiene las siguientes interpretaciones: van por una vía equivocada, se mantienen constantes en el número de casos nuevos por día, o están disminuyendo el número de casos, pero con una gran lentitud.

En el estudio se menciona lo siguiente: “Para eliminar el virus, el número de casos nuevos por día debe ser cero. La fracción de la población que esté infectada no es lo que importa. Si un país tiene, por ejemplo, 100 casos nuevos al día, eso provee muchas rutas nuevas para que el virus continúe esparciéndose”.

Número de decesos proyectados

De acuerdo con el modelo matemático basado en inteligencia artificial y desarrollado por Youyang Gu, científico de datos egresado del Tecnológico de Massachusetts, este lunes habrá aproximadamente 964,955 personas portadoras activas del virus en México, es decir, 240,000 casos más que la semana previa.

En el país se estima que, para el 25 de julio, en México serán3.4 millones de portadores activos (Foto: Reuters/Carlos Jasso)

Es un modelo usado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y registra un de error inferior a 10% respecto a las cifras confirmadas en dicho país.

La revista Proceso que tuvo acceso a la base de datos, estiman que el pico de la epidemia será el 25 de julio en México, con 3.4 millones de portadores activos, mientras que el mayor número de deceso será el 6 de agosto, con una estimación de 1,934 fallecimientos.

Para los primeros días de septiembre, según el modelo, serán 131,285 personas las que habrán perdido la vida en el país, lo anterior equivale a una muerte por cada 1,000 habitantes. Lo anterior colocaría a México como la nación con la mayor tasa de mortalidad en el mundo, de acuerdo con la información obtenida por la revista.

Dicho modelo estima el número de infectados totales en un país, no solamente las personas que dieron positivo en pruebas de COVID-19, pues según el científico de datos, “la gran mayoría de los individuos no se hace prueba, y por lo tanto no se reporta como caso positivo”.

Ejemplifica que en Estados Unidos el número real de personas infectadas es cinco veces mayor a lo reportado, mientras que en México es 25 mayor a las cifras oficiales; hasta la fecha, son alrededor de 2.3 millones de mexicanos se han infectado.

