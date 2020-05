El sombrío pronóstico de letalidad de COVID-19 en México: para septiembre habría más de 130,000 muertos

Hasta el último reporte, en México se reportan 87,512 casos confirmados y 9,779 defunciones (Foto: Reuters/José Luis González)

México comenzará a retomar paulatinamente sus actividades, después de dos meses de confinamiento. Este lunes 1 de junio concluye la Jornada de Sana Distancia, aunque las autoridades sanitarias han llamado a continuar con las medidas sanitarias implementadas en los dos últimos meses. Hasta el último reporte de la Secretaría de Salud, en el país hay 87,512 casos acumulados y 16,486 caso activos.

Ante lo que han denominado como la Nueva Normalidad, las autoridades han solicitado a la población que continúen aplicando las medidas sanitarias, como en los meses pasados, y deben atender las indicaciones según lo que indique el semáforo de riesgo epidemiológico. Fue el viernes 29 de mayo que se dio a conocer la etapa en las que se encuentran cada una de las entidades, que es en color rojo (riesgo máximo), y la excepción es Zacateca en color naranja (riesgo alto).

Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, enfatizó que la epidemia sigue, que no ha concluido y “todavía faltan varias semanas […] todavía tiene que completar varios ciclos de transmisión en distintas partes del país”.

De acuerdo con el modelo matemático basado en inteligencia artificial y desarrollado por Youyang Gu, científico de datos egresado del Tecnológico de Massachusetts, este lunes habrá aproximadamente 964,955 personas portadoras activas del virus en México, es decir, 240,000 casos más que la semana previa. Es un modelo es usado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y ha tenido un margen de error inferior a 10% respecto a las cifras confirmadas en territorio estadounidense.

Para el 25 de julio, en México se estiman serán 3.4 millones de portadores activos (Foto: Reuters/José Luis González)

La revista Proceso que tuvo acceso a la base de datos, estiman que el pico de la epidemia será el 25 de julio en México, con 3.4 millones de portadores activos, mientras que el mayor número de deceso será el 6 de agosto, con una estimación de 1,934 fallecimientos.

Para los primeros días de septiembre, según el modelo, serán 131,285 personas las que habrán perdido la vida en el país, lo anterior equivale a una muerte por cada 1,000 habitantes. Lo anterior colocaría a México como la nación con la mayor tasa de mortalidad en el mundo, de acuerdo con la información obtenida por la revista.

Dicho modelo estima el número de infectados totales en un país, no solamente las personas que dieron positivo en pruebas de COVID-19, pues según el científico de datos, “la gran mayoría de los individuos no se hace prueba, y por lo tanto no se reporta como caso positivo”.

Este 1 de junio concluye la jornada de Sana Distancia, pero las autoridades sanitarias han indicado que se deben continuar con las medidas sanitarias (Foto: Reuters/Carlos Jasso)

Ejemplificó que en Estados Unidos el número real de personas infectadas es cinco veces mayor a lo reportado, mientras que en México es 25 mayor a las cifras oficiales; hasta la fecha, son alrededor de 2.3 millones de mexicanos se han infectado.

Mientras que, en un estudio publicado, el 25 de mayo, por el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México (UNAM) indicó que el pico de la epidemia a nivel nacional se registraría entre el 27 de junio y el 13 de julio. Proyectó que el primer ciclo de la epidemia cerrará en con 126,000 casos confirmados y a finales de mayo, el 1% de los mexicanos tendrían inmunidad ente el virus. “Lo cual no permitiría la inmunidad de rebaño”, preció su autor, Octavio Miramontes.

