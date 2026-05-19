Lorenzo Córdova aclara que el INE no validó la elección de Rocha Moya en Sinaloa y sí denunció violencia

El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el organismo sí denunció hechos de violencia e irregularidades durante la elección de 2021 en Sinaloa, pero aclaró que la validación del triunfo de Rubén Rocha Moya correspondió al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. (CUARTOSCURO/Congreso de Sinaloa)

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aclaró que la institución no validó la elección de Rubén Rocha Moya en Sinaloa en 2021 y, por el contrario, el órgano electoral sí denunció los hechos de violencia ocurridos durante la jornada electoral.

En entrevista con Carmen Aristegui, Lorenzo Córdova explicó que la atribución de validar el resultado en Sinaloa no correspondió al INE, sino al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

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El exconsejero detalló que, tras la jornada, el INE reportó formalmente incidentes de violencia, robo y destrucción de material electoral en casillas, especialmente de la zona norte del estado: “Muchos hechos ilegales, delitos electorales, constitutivos de delitos electorales que ocurrieron en más de una decena de casillas, casi todas en la zona norte, es decir, en Guamúchil, Guasave y Ahome, donde están Los Mochis, una región con histórica presencia y operación del Cártel de Sinaloa”.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emite su sufragio en una casilla electoral, captado por numerosos periodistas, reflejando la tensión de la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la jornada electoral de 2021, en varias casillas se interrumpió la votación por la presencia de hombres armados; en algunos casos hubo disparos, en otros se robaron o destruyeron materiales electorales, y al cierre de la jornada hubo robo de paquetes electorales en retenes. En algunos puntos, los delincuentes respetaron los paquetes federales y sólo se llevaron los de la elección local.

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La diferencia de votos entre Rocha Moya y el candidato opositor, Mario Zamora, fue de 265,912 sufragios. Rocha Moya obtuvo 624,225 votos frente a 358,313 de Zamora, según cifras del Instituto Electoral de Sinaloa.

Hermana de Inzunza fue quien validó elección

El pasado 13 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Tribunal declaró ganador a Rocha Moya y que “no hubo ninguna prueba” de irregularidades. Afirmó que en ese momento Lorenzo Córdova era titular del órgano electoral y que, si existían pruebas, el instituto debió presentarlas.

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“Eso significa que no hubo ninguna prueba. Hay que decir, por cierto, que en aquella época todavía era presidente del INE Lorenzo Córdova. Entonces, no estaban las nuevas autoridades del INE, era Lorenzo Córdova el titular del INE. En todo caso, Lorenzo Córdova debería de haber dicho: tenemos pruebas, tribunal actúa porque aquí se presentaron, ¿no? Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia…”

El exconsejero presidente del INE afirmó que el órgano sí denunció las irregularidades detectadas en la elección de 2021.

Sheinbaum señaló que el Gobierno federal no debe investigar porque la responsabilidad es de la Fiscalía, y que las autoridades mexicanas ya deliberaron el caso. También afirmó que la FGR no tiene investigación abierta contra Rocha Moya.

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Córdova calificó como “falsedades” las declaraciones de la mandataria. Respondió que el INE sí presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), entonces encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, de perfil morenista.

Explicó que la FISEL judicializó muy pocos casos, si es que alguno, durante su gestión. “El INE tuvo conocimiento de ilícitos y los denunció”, sostuvo. Citó carpetas de investigación abiertas como FED/SIN/MOCH/0000747/2021, y aseguró que conoce al menos cuatro carpetas derivadas de denuncias del personal del instituto.

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Córdova subrayó que la magistrada Aída Inzunza Cázarez, hermana del senador Enrique Inzunza, quien hoy enfrenta cargos en Estados Unidos junto con Rocha Moya, impulsó la validación de la elección en una sesión que duró apenas cuatro minutos y medio.

Fotografía de archivo que muestra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras participa en un acto protocolario en la ciudad Culiacán, en Sinaloa (México). EFE/ Juan Carlos Cruz

El tribunal concluyó que solo se acreditaron actos de violencia en 23 de las 4,986 casillas instaladas, lo que representa el 0.46%. El exconsejero describió que los incidentes fueron presentados como pruebas en las impugnaciones de los partidos opositores ante el tribunal estatal.

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Córdova enfatizó que las investigaciones en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales siguen abiertas cinco años después, sin avance sustancial. Denunció la falta de resultados y la posible cercanía de la fiscalía con el oficialismo.

El caso resurgió a raíz de la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por la fiscalía de Estados Unidos en Nueva York, en la que se involucra a Rocha Moya y nueve funcionarios más con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El documento sostiene que existió un pacto para asegurar el triunfo de Rocha Moya y que funcionarios estatales entregaron datos de rivales al grupo criminal.

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Violencia, secuestros y robo de urnas: el trasfondo de la elección en Sinaloa

La elección de 2021 en Sinaloa estuvo marcada por hechos violentos, amenazas y secuestros que afectaron a candidatos y operadores electorales de distintos partidos.

En el año 2021, los integrantes del grupo de youtubers conocidos como "Los Toys" compartieron videos apoyando a Rocha en su campaña. Crédito: Redes Sociales

Días antes y durante la jornada electoral ocurrieron al menos seis secuestros, dos asesinatos y una amenaza, según el proyecto Votar entre balas. Entre las víctimas estuvo Paola Iveth Gárate Valenzuela, candidata a diputada local por el PRI-PAN-PRD, quien relató a Animal Político: “Yo estaba encañonada de pies a cabeza”, tras ser privada de la libertad la noche anterior a la votación. También fueron víctimas Martha Yolanda Dagnino Camacho, regidora de Morena en Guasave, y el hermano de la candidata Guadalupe Iribe.

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Mario Zamora, candidato a gobernador de la alianza PAN-PRI-PRD, narró a Animal Político cómo recibió la llamada de Iribe: “Me habla desesperada, llorando… que no voten por la alianza, que voten por Morena, porque se acaban de llevar a mi hermano”. El viernes 4 de junio de 2021 fue secuestrado José Alberto Salas Beltrán, alto perfil del PRI estatal.

Ilustración editorial que representa a Rubén Rocha Moya con censura visual y a Los Chapitos, sobre un fondo de la bandera de Estados Unidos, simbolizando las acusaciones de narcopolítica y la intervención estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El día de la elección, la violencia llegó a las casillas: medios locales documentaron robo y quema de urnas en el norte del estado, amenazas a periodistas y la suspensión de 23 casillas en Ahome y Guasave.

La Policía Estatal recibió órdenes explícitas de no intervenir en los recintos electorales, incluso ante denuncias de delitos electorales o robo de urnas en municipios como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa reportó 23 casillas vandalizadas y la desaparición de 51 paquetes electorales. El PRI enlistó en su impugnación privaciones de la libertad, ataques a casas de campaña, desaparición de paquetes y decenas de carpetas de investigación por delitos electorales.

Dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD viajaron a Washington para presentar un expediente ante la Organización de los Estados Americanos. El tribunal local reconoció “indicios” de violencia pero descartó “prueba plena”. La diferencia de votos fue usada como argumento para sostener la validez del resultado.

El expediente abierto en Nueva York describe reuniones previas entre Rocha Moya y Los Chapitos, con promesas mutuas: asegurar el triunfo y designar funcionarios afines al narco.