Gráfica del coronavirus en México: con más de 24,000 casos, la curva de contagios sigue imparable en CDMX

La Secretaría de Salud (SSa) reportó este sábado que los contagios por COVID-19 acumulados son 87,512. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 9,779 decesos.

Respecto a la ocupación y disponibilidad hospitalaria, la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) reportó que en las camas con ventilador, para los pacientes más críticos, Baja California registra un 69% de ocupación, el Estado de México 61%, y Chiapas 57%, los tres superaron a la Ciudad de México que se encontraba a la cabeza y ahora cuenta con 56%.

Dentro de la disponibilidad de camas para hospitalización general, en la Ciudad de México hay un 70% de ocupación, en el Estado de México un 62%, y en Guerrero un 59%.

De igual forma, existen 14,113 camas IRAG disponibles y 9,499 (40%) ocupadas. De los 787 hospitales notificantes, 768 o el 98% sí notificaron al sistema.

Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 24,265, el Estado de México con 14,334, y Baja California con 5,027. La minoría está en Durango con 365, Zacatecas con 284, y Colima con 141.

En la distribución de la epidemia activa, del 17 al 30 de mayo los casos confirmados en la Ciudad de México son 4,018, el Estado de México con 1,973, y Tabasco con 770. Las tres entidades con menor cantidad son Baja California Sur con 89, Zacatecas con 63, y Colima con 40.

En relación con el día de ayer, el Estado de México registró 98 casos menos, mientras que Tabasco reportó 22 casos más, de tal manera que ascendió a la tercera posición con más contagios.

La tasa de incidencia de casos activos por 100,000 habitantes en México es de 12.9. En base poblacional, las tasas más altas de incidencia de casos activos están en la Ciudad de México, Tabasco, y Baja California. Las menores están en Colima, Chihuahua, y Zacatecas.

En comparación con la semana anterior, Querétaro “ya empieza a tener un patrón bastante consistente de cambio, en donde la columna oscura, que representa los casos antiguos, empieza a ser más grande que los de casos recientes”, explicó López Gatell.

Oaxaca y Nuevo León se encuentran en la misma situación, pero en menor medida, lo que significa que la epidemia está disminuyendo en estas regiones.

En la gráfica de defunciones acumuladas por fecha de defunción se incluyen 801 defunciones sospechosas. Las tres entidades con el mayor registro de defunciones acumuladas no han variado: la Ciudad de México, el Estado de México, y Baja California continúan a la cabeza. Por su parte, Baja California Sur, Zacatecas, y Colima, son las tres con el menor registro.

En el panorama internacional, los casos confirmados y activos (del 17 al 30 de mayo) por región de la Organización Mundial de la Salud se concentran en América: 767,807 casos o 55.2%. Europa registró 273,946 casos o 19.7%. El total de casos confirmados a nivel mundial es de 5´817,385, pero aquellos confirmados en los últimos 14 días son 1,391,731 o el 24%. La tasa de letalidad global es de 6.2%.

En el mapa de casos confirmados acumulados se informó que 68.5% es la tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes.

La curva epidémica en México al 30 de mayo mantiene una tendencia ascendente cuando se combinan los casos confirmados con los casos sospechosos. La carga acumulada informa que existen 2,885 casos nuevos confirmados en 24 horas: un incremento del 3.4% al día previo.

El subsecretario hizo énfasis en que la “nueva normalidad” no quiere decir “como antes”. “No quiere decir salir a la calle. Que quede clarísimo esto. No quiere decir que a las 0:00 horas del 1 de junio ya se pueda salir a las actividades normales ni que comercios y empresas puedan abrir. No. Donde hay semáforo rojo (...) sólo pueden estar en función las actividades esenciales, incluyendo las nuevas: construcción, minería y sector automotriz”, explicó.

