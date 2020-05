Gobernadores de siete estados rechazaron el semáforo epidemiológico: “pareciera que tiene el propósito de responsabilizar a las entidades”

Los gobernadores opinaron durante un encuentro en Colima. (Foto@fgcabezadevaca)

Gobernadores de siete estados de la República mostraron su inconformidad y rechazo del semáforo epidemiológico que fue implementado por la pandemia de coronavirus y establecido para iniciar con la llamada “nueva normalidad”, que arranca el próximo 1 de junio en el país.

En un encuentro realizado en Colima, los gobernadores José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Silvano Aureoles, de Michoacán; José Rosas Aispuro, de Durango y Enrique Alfaro, de Jalisco expresaron su descontento por la apertura gradual de actividades basadas en dicho semáforo y aseguraron que el Gobierno no refleja la realidad de algunos estados.

“Manifestamos nuestra inconformidad y rechazo al semáforo del Gobierno que articula la estrategia “nueva normalidad”; ya que no refleja la realidad de nuestros estados y, por el contrario, pareciera que tiene el propósito de responsabilizar a las entidades ante la emergencia”, dijo Francisco Cabeza de Vaca.

Hay que recordar que de acuerdo con el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, el semáforo de cuatro colores, se mide con relación a cuatro indicadores que son: la frecuencia de casos, tendencia hospitalaria, porcentaje de ocupación hospitalaria y detección de casos nuevos.

Manifestamos nuestra inconformidad y rechazo al semáforo del Gobierno, dijo el gobernador de Tamaulipas. (Foto@fgcabezadevaca)

En ese sentido, Enrique Alfaro llamó cínico al subsecretario de salud y pidió explicación de la medición que llevan a cabo.

“Es verdaderamente increíble el nivel de cinismo del señor López Gatell. Ahora nos quiere echar a los estados la responsabilidad de iniciar un proceso de reactivación de la economía porque ya pintó de manera automática a todo el país de rojo. Así lo presentaron”.

“Según las autoridades van a medir cuatro indicadores, de esos indicadores que no sabemos ni cómo miden, en dos, Jalisco aparece en verde, en uno, Jalisco en amarillo y otro el del nivel de riesgo por tendencia de hospitalización es el único que aparece en rojo. ¿Cómo nos explican eso?”, agregó Alfaro.

Y es que este viernes, durante una conferencia mañanera, López Gatell aseguró que el semáforo epidemiológico se encuentra en rojo en casi todo el país. “La epidemia sigue, no ha concluido, tiene que completar varios ciclos de transmisión en varios puntos del país".

Por ello, todo el mapa de la República Mexicana se encuentra coloreado de rojo, a excepción de la entidad de Zacatecas, que se muestra en color naranja.

Lo cual quiere decir que 31 entidades del país arrancarán así la llamada “nueva normalidad” el próximo 1 de junio, luego de la terminación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, considerada del 23 de marzo al 30 de mayo.

Siete gobernadores están en contra de la nueva medida. (Foto@fgcabezadevaca)

En ese sentido, Miguel Ángel Riquelme declaró que los siete representantes de entidad, han planificado juntos la construcción de modelos de acuerdo a la realidad de las entidades, ya que la reapertura económica tiene que ir de acuerdo a las regiones, que en esta entidad tienen vocación distinta.

“Hemos coincidido en que el semáforo federal no tiene una aplicación directa, habían quedado de consensuar con cada entidad para trabajar en conjunto y establecer municipios donde tuviéramos una curva ascendente y ubicar las regiones que no tienen ese nivel de contagio para la reactivación más expedita, pero la verdad es que no se dio”, afirmó.

El “plan de la nueva normalidad” arrancará el próximo 1 de junio y se basará en el semáforo, que marcará cómo se pueden ir incorporando poco a poco los mexicanos a las actividades.

Para ello, la Secretaría de Salud anunciará semanalmente en qué color se ubica cada estado de la República, para determinar si regresa a la normalidad o no.

