“Ya tomé la decisión”: López Obrador saldrá de gira el lunes independientemente de las nuevas medidas de SSa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que a partir del lunes de la siguiente semana retomará sus giras de trabajo por el territorio nacional, porque, explicó, se necesita “salir hacia la nueva normalidad”.

“Ya tomé la decisión de salir porque necesitamos retomar la vida pública y necesitamos salir hacia la nueva normalidad , con todos los cuidados”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador anunció este el miércoles pasado que la próxima semana viajará a Cancún, Quintana Roo, “con todos los cuidados”, para dar el banderazo de inicio de obras del primer tramo del Tren Maya.

“Es muy importante que vaya yo a dar ese banderazo en el Tren Maya, porque son muchos empleos y se necesita reactivar la economía”, explicó este jueves en su conferencia de prensa.

Al ser cuestionado sobre si podría posponer dicha gira una semana más, por las críticas que pudiera generar esta decisión, López Obrador contestó que “haga lo que haga, nada les va a gustar” a sus adversarios.

“Mis adversarios, haga lo que haga no les va a gustar nada. Si que me quedo, que por qué estoy encerrado, que por qué no doy un mensaje de inicio de la nueva etapa hacia la normalidad”, respondió.

