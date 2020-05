“¿Quieres la destrucción de AMLO? Ten cuidado con lo que deseas”: Jorge Zepeda

De acuerdo con el comunicador, deshacerse políticamente de López Obrador no es la solución. (Foto: Reuters)

¿Quieres la destrucción de AMLO? es la pregunta que plasmó el periodista Jorge Zepeda Patterson acompañada de una advertencia sobre ese deseo de desbancar al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Y es que de acuerdo con el comunicador, deshacerse políticamente de López Obrador no es la solución, pues desgastar su Gobierno o paralizarlo faltando aún cuatro años y medio de gestión, equivale a abrir hoyos en la balsa solo porque no nos gusta el viaje. Hay que recordar que AMLO llegó a la silla presidencial desde el pasado 2018.

En ese sentido, afirmó: “sería una pésima estrategia por razones prácticas (una balsa con rumbo precario es el paraíso comparado con la posibilidad de un naufragio en alta mar). Pero no solo por ello. También porque muchos están tan enfrascados organizando el motín, que no se han dado cuenta de la posibilidad de que, desaparecido el odiado capitán, la mayoría de los pasajeros y la tripulación resulten aún más peligrosos”.

El también economista, resaltó en su columna de opinión del medio El País, que esa decisión no debe enfrascarse solamente en la voluntad política de una sola persona y analizar el número de personas que lo apoyan y que lo llevaron a ocupar la presidencia de México.

El periodista recalcó que más de la mitad de la población trabaja en el sector informal. (Foto: Reuters)

“El tabasqueño llegó a la Presidencia por la exasperación de muchos que se sienten abandonados por un modelo económico y social que los ha marginado. Lo anterior no es una frase sociológica: más de la mitad de la población económicamente activa trabaja en el sector informal no por gusto sino porque el sistema no les incluye. Y esa proporción ha subido año con año”, recalcó.

Incluso el mandatario mexicano ha mantenido vivo el interés por ese sector, ya que ha ofrecido créditos de apoyo recientemente destinados a taxistas, comerciantes, electricistas, entre otros, a quienes prometió en días pasados préstamos a la palabra.

Además, en abril de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que al menos 31 millones de mexicanos tienen un empleo en el sector informal.

Según las investigaciones, de esa cifra, 61% son personas que no cuentan sin seguridad social; alrededor del 15% tienen un autoempleo como la agricultura, 14.6% se dedican al servicio doméstico remunerado, y alrededor del 9% son trabajadores sin pago.

Según el periodista llegó el momento de vivir un reajuste. (Foto: AFP)

Zepeda Patterson subrayó también el nivel de pobreza en el que se ubica país, pues abarca más del 40% de la población y destacó:

“Creer que los altísimos niveles de aprobación de López Obrador son resultado de la manipulación y que solo basta desnudar las falencias del personaje para que su apoyo se desplome, es no entender lo que está pasando en los barrios que carecen de agua y los hogares que no llegan a fin de mes”.

En cuanto a su sexenio, el comunicador opinó que “sería más sensato adaptarse a la nueva realidad y entender que ha llegado el momento de vivir un reajuste luego de la falsa abundancia”.

“Los intelectuales, indignados por el desdén con que AMLO trata a las instituciones democráticas, tendrían que ponerse a revisar qué ha fallado para que ese entramado de comisiones autónomas y espacios de rendición de cuenta, del que estamos tan orgullosos, haya coincidido con tal disparidad social, marginación y corrupción de las élites”, finalizó.

MÁS SOBRE EL TEMA

La negación de López Obrador: Banxico y calificadoras prevén debacle económica pese a discurso del presidente

AMLO no ha traicionado sus banderas, pero se ha traicionado a sí mismo: Jorge Zepeda

“Yo voté por López Obrador y volvería a hacerlo”: Jorge Zepeda explicó que fue malinterpretado por la oposición