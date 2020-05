La negación de López Obrador: Banxico y calificadoras prevén debacle económica pese a discurso del presidente

Son diversos los escenarios que se han planteado enfrentará México en materia económica, consecuencia de los efectos colaterales de la pandemia de coronavirus.

Las estimaciones más altas sobre la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) para este 2020 son: Bank of America (10%), Banco de México (8.8%), Goldman Sachs (8.5%), JP Morgan (8.4%) y Fitch Ratings (7.4%).

La mayoría ha hecho modificaciones al alza, la mayor variación en las proyecciones es la de Moody´s, con una diferencia porcentual de 3.3 puntos en relación con su proyección del PIB. Ya que antes de la emergencia sanitaria informó una contracción de 3.9% y después modificó la cifra 7 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, en el primer trimestre del 2020, el PIB tuvo un retroceso de 2.2% a tasa real, en comparación con el mismo periodo del 2019. Lo cual significó la mayor caída desde el cuarto trimestre del 2009, cuando ocurrió la crisis financiera mundial y la crisis por la influenza H1N1.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó durante la conferencia matutina de este jueves 28 de mayo que no coincide con las proyecciones que dio a conocer el Banco de México en relación con una baja de 8.8% del PIB, “nos vamos a recuperar pronto".

Puntualizó que el PIB no se dejará de medir, "porque es un indicador utilizado en el mundo, sino tener parámetros de bienestar, porque no sólo es crecer. Si no les gusta (a los opositores), no hay ningún problema, pero hasta los creadores del PIB niegan que sea correcto”.

El mandatario ha propuesto que se deje de realizar la medición de dicho indicador. Fue la semana pasada que anunció que en México se trabaja en un nuevo índice para medir el bienestar y crecimiento, para lo cual se sustituiría al PIB. Ya que el presente contexto, indicó, es un buen momento para la aplicación del nuevo indicador.

Además, López Obrador defendió la fortaleza de la economía. “Antes de la pandemia, el peso era de las monedas más apreciadas en el mundo, lo que nos dio un colchón para enfrentar la crisis. Desde que llegamos, la depreciación del peso sólo es del 10%”, explicó.

Estimaciones de Banxico

Banxico planteó tres escenario que México puede enfrentar en materia económica para este 2020 (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

El Banco de México (Banxico) planteó tres escenarios a los que se puede enfrentar el país en materia económica ante el nivel de incertidumbre ocasionado por la pandemia de coronavirus.

Y en uno de ellos estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) podría caer de 4.3 a 8.8% para este año y en el 2021, el crecimiento podría ser de hasta 4.1%. Lo cual significa la previsión más baja en comparación con otras que se han hecho.

En caso de que dicho escenario se materialice, significaría la peor contracción desde 1932, cuando el PIB se desplomo 14.8%. Lo anterior sería la proyección más severa en lo que va del año.

Cabe señalar que en informe anterior el rango de crecimiento de la economía mexicana consideraba un rango de 0.5 a 1.5% para el 2020 y en el siguiente año de 1.1 a 2.1 por ciento.

Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, comentó que las diferentes proyecciones del crecimiento económico obedecen a la incertidumbre (Foto: Cuartoscuro)

En el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un rango de contracción de 3.9% y un crecimiento de 1.5 y 3.5% en el 2021; mientras que el Fondo Monetario Internacional estimó un retroceso de 6.6% y Banco Mundial anunció que será de 6% a la baja.

Ante los diferentes escenarios planteados, Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, indicó que “parece una carrera para ver quién va más rápido o con más pirotecnia, creo que al final del día refleja la incertidumbre a la que estamos sujetos, la dimensión del choque”.

En el Informe Trimestral del Banco de México indica que la actividad económica mantuvo en el país mantuvo la debilidad mostrada por varios trimestres, pero se acentuó en la producción de bienes y servicios ante las medidas de contención para disminuir los contagios. Y estiman que las afectaciones se hayan profundizado en el segundo trimestre se extiendan por un periodo difícil de precisar […] aún existe una elevada incertidumbre acerca de la profundidad y duración del deterioro.

Alejandro Díaz de León acotó que cada escenario planteados, “ilustran que se tiene en materia de actividad económica, con sus propias características y dinámicas; esto será condicional a las acciones que se puedan tomar por el lado de la salud y sus implicaciones para la actividad económica”.

Explicó que la estrategia por la que optó el banco central fue porque no cuentan con elementos probabilísticos para inferir de manera estadística y con base en el pasado.

Entre las situaciones que significarían un riesgo para que el crecimiento está: prolongar las medidas de distanciamiento social o sean más estrictas; episodios adicionales de volatilidad financiera; que las medidas de apoyo no sean efectivas; que las secuelas causadas por la pandemia sobre la economía sean permanentes y reducciones adicionales en la calificación de la deuda soberana y de Pemex.

Mientras que las contribuciones al alza que podría contribuir a mejorar la situación sería una contención efectiva de la epidemia de coronavirus, que los estímulos otorgados sean efectivos para la recuperación de la económica y que la entrada en vigor del T-MEC propicie mayor inversión a la esperada.

Serán 1.4 millones de empleos menos

Banxico anunció que serán 800,000 y 1.4 millones de empleos (Foto: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

Las afectaciones en la economía impactarán en el empleo. Banxico anunció que serán 800,000 y 1.4 millones de empleos los que se perderán este año en el país.

Lo anterior equivale eliminar a trabajadores de 11 instituciones del sector público, pero si se compara con la población de alguna entidad una proporción similar hay Baja California, Colima o Aguascalientes.

Aunque sólo se están contabilizando lo que podría pasar en la pérdida de plazas en el mercado formal, pero un número similar se ha estimado en el mercado informal.

Para el 2021, prevén que puedan eliminarse entre 200,000 y cerca de 400,000 empleos.

