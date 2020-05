“No eres periodista sino empresario de entretenimiento”: el duro choque entre Lydia Cacho y Epigmenio Ibarra por la libertad de prensa en México

Fotos: Cuartoscuro.

En redes sociales se desató un polémico encuentro entre los periodistas mexicanos Lydia Cacho y Epigmenio Ibarra.

Todo empezó después de que Ibarra, también dueño de la productora de televisión Argos, respondió a los dicho por la periodista Carmen Aristegui quien aseguró que actualmente la libertad de prensa sufre amenazas en México. Eso a raíz de que Aristegui denunció que tanto ella como su hijo, Emilio Aristegui, han sufrido “un acribillamiento” en redes sociales tras dar a conocer la investigación “Directiva de Notimex ataca periodistas y organiza campañas de desprestigio en redes sociales”.

Entre otras cosas, Epigmenio Ibarra le contestó que él consideraba “ligero y parcial tu análisis del clima que hoy se vive. Nunca la prensa había tenido tanta y tan irrestricta libertad. Nunca tampoco un presidente había sido objeto de tan sistemático y feroz ataque de la prensa”, a través de su cuenta de Twitter.

Y precisamente a esa declaración contestó la periodista Lydia Cacho.

En un hilo en su cuenta de Twitter, Cacho comenzó diciendo: “En diálogo de libertad de expresión y transparencia respondo a @epigmenioibarra y su argumento a @AristeguiOnline de que ‘Nunca habíamos tenido tanta libertad de expresión’. Aquí la evidencia de cómo tú sí la has tenido de 2000 hasta diciembre 2019 con Televisa”.

La periodista continuó señalando “Cuando Argos se asocia con Televisa, (Carlos) Payán se deslinda de dicha asociación, por tanto en los documentos oficiales se aclara que es solo Epigmenio Ibarra el socio”. Enseguida adjunto una grabación que describe: “Esta evidencia consta en los récords del Stock Exchange en Estados Unidos y los contratos de Televisa que en su momento documentaron periodistas serios como Jenaro Villamil”.

El hilo sigue con otro tuit en el que Cacho indica que la empresa Argo aparece en récords de inversionistas y asociados para la producción de contenido, recordando que en algún momento tenía el mismo vínculo con TVAzteca, por lo que le recrimina: “Has tenido una libertad sin precedentes porque no eres periodista sino empresario de entretenimiento”.

“Así que cuando te juegues la seguridad personal,la vida o la libertad para ejercer tu profesión, entonces podrás dar lecciones a periodistas. Mientras nosotras defendemos la libertad de expresión que no está en venta y que da voz a la pluralidad,que denuncia con evidencia”, continuó.

Por último, agregó dos mensajes en el que reprobó y consideró inaceptables los “insultos y denostaciones” hacia Carmen Aristegui por invitar a sus espacios a “personas con diversidad de pensamiento con quienes podemos, o no, estar de acuerdo”. Además reiteró que los reportes financieros y fuentes cercanas a las empresas de Ibarra eran el respaldo de todo lo que ya había dicho. “Tus empresas jamás han visto vetada su libertad de expresión y decir esto en un país que mata a sus periodistas es muy importante @epigmenioibarra Muy importante”.

La respuesta de Epigmenio Ibarra

Ibarra contestó a varios de los tuits de Lydia Cacho. Entre otras cosas, consideró que al hacer referencia de su figura como empresarios, se le estaba desprestigiando en su labor com periodista.

También respondió a los reclamos por su productora Argos: “Y que tenga Argos una relación societaria con Televisa le ha abierto la pantalla de esa empresa? Jamás Y lo que produjimos para Azteca, Imagen, HBO no responde a lo que pensamos? Y tener una empresa quiere decir que no sigo escribiendo y registrando el movimiento social?”.

“Sostengo que hoy y lo hago desde mi posición de periodista, porque lo soy, de empresario del entretenimiento, lo que me honra, de hombre que denunció al viejo régimen y apoya a la 4T que hoy el gobierno no censura, no presiona, no compra y menos mata a periodistas”, continuó señalando en otro de los mensajes.

Por último, Epigmenio Ibarra invitó a Lydia Cacho a debatir sus opiniones sobre el tema de la libertad de prensa en México.

