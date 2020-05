El Caribe mexicano apunta al turismo nacional para salir de la crisis

Los preparativos internos darán inicio el 1 de junio, una semana antes de la reapertura turística (Foto: EFE/Lourdes Cruz/Archivo)

Los hoteles, restaurantes, agencias de viajes y empresas turísticas del Caribe mexicano planean reabrir de manera escalonada a partir del 8 de junio tras la cuarentena por la pandemia de coronavirus, informaron este miércoles representantes del sector.

En una conferencia de prensa, los representantes del turismo del Caribe, en el estado de Quintana Roo, indicaron que lanzarán una campaña de promoción con toda clase de ofertas y concursos en redes sociales con regalos de vacaciones pagadas.

Los preparativos internos darán inicio el 1 de junio, una semana antes de la reapertura turística, dijo el dirigente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez.

La campaña, que ya involucra a más de 200 empresas, contempla la promoción de todos los destinos de Quintana Roo, como Cancún, Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox y la Costa Maya donde se ubica Mahahual, señaló.

Los hoteles, restaurantes, agencias de viajes y empresas turísticas del Caribe mexicano planean reabrir de manera escalonada a partir del 8 de junio tras la cuarentena por la pandemia de coronavirus, informaron este miércoles representantes del sector. (Foto: EFE/ Lourdes Cruz)

El líder de los hoteleros explicó que todos los prestadores de servicios ofrecerán promociones y descuentos que resaltarán el número 2, como dar dos noches gratis o un 20% descuento, por mencionar algunas.

"El primer mercado que se va a reactivar, no sólo en Quintana Roo sino también en los demás destinos del país va a ser el mercado nacional, por eso es que estamos saliendo primero en español", argumentó.

El dirigente dijo que el sector turismo del Caribe tiene que ser realista y no espera que comenzar el 8 de junio con los mismos índices de ocupación que tenían, por ejemplo, en marzo,

"Gradualmente se van a ampliar esos niveles de ocupación, si no hay hoteles abiertos, si no hay productos turísticos abiertos las aerolíneas no van a venir a Cancún y por lo tanto no va a haber turistas que vengan a Cancún, por eso es tan importante que todos los productos turísticos empecemos a abrir el 8 de junio", señaló.

"Esperemos que para julio o para agosto podamos tener unas ocupaciones de hasta el 50, 55 o quizá un 60%, hay que ser realistas y ver lo que está pasando con los destinos que nos proveen de esos turistas, hablando de las urbes, ciudades como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey", agregó.

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN EN INTERNET Y REDES

Los concursos "Vacaciones X 20 Años para 2" serán promocionados en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, señaló el directivo. (Foto: venalcaribemexicanox2.com)

La campaña arrancará de manera formal el 15 de junio a través de los portales venalcaribemexicanox2.com y come2mexicancaribbean.com y aunque contempla reservaciones para los próximos meses e incluso para el próximo año, sólo podrán hacerse hasta el 15 de agosto.

Los concursos "Vacaciones X 20 Años para 2" serán promocionados en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, señaló el directivo.

Los alcaldes de los municipios Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres indicaron que la apertura de las actividades turísticas irán de la mano con las indicaciones del gobierno federal.

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, habló sobre las estrategias de promoción que estará encabezando de manera oficial.

Hay casi 4,000 empresas interesadas en certificarse en temas sanitarios para poder reiniciar operaciones lo antes posible. (Foto: REUTERS/Jorge Delgado)

"Vamos a ser el primer destino turístico importante de América Latina que va a abrir sus puertas a los visitantes, teniendo ya la posibilidad de recibir a visitantes de Estados unidos y de México".

Flota Ocampo precisó que en la Secretaría de Turismo de Quintana Roo ya hay casi 4,000 empresas interesadas en certificarse en temas sanitarios para poder reiniciar operaciones lo antes posible.

Los destinos del Caribe mexicano entraron en contingencia sanitaria a mediados de marzo, como parte de las medidas de mitigación para evitar la propagación del coronavirus y actualmente el estado de Quintana Roo muestras una tendencia hacia el control de la pandemia a nivel local.

EFE

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Quintana Roo espera que se alcance 40% de ocupación hotelera una vez que se reabra el turismo

Estado de México ampliará la epidemia dos semanas, no volverán a la normalidad el 1 de junio

Estas son las normas para entrar al Metro y Metrobús rumbo a la “Nueva Normalidad” de la CDMX