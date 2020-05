De “viernes por la noche” a “canciones para asear”: qué dicen los “playlist” de los hábitos de la gente durante la cuarentena

(Foto: MARTIN BERNETTI / AFP)

No hay un solo aspecto u habito de la vida cotidiana que no se haya visto ya -aunque sea mínimamente- alterado por la presencia del COVID-19. Un ejemplo es la manera que se escucha música: desde qué canciones hasta para qué ocasiones.

Estos grandes cambios los reportó recién la plataforma Spotify al destacar que el cambio en las temáticas de playlists más recurrentes. Así, las listas para “viernes por la noche” o “viaje en carretera” han sido desbancadas por “música para asear”; “canciones para pintarse el pelo”; o temas para “trabajar en casa”.

La aplicación informó que tales cambios en las tendencias musicales de sus suscriptores se registraron entre 17 de abril y el 17 de mayo.

Música para labores del hogar

Amor Prohibido de la cantante difunta Selena, ha sido la canción predilecta para los mexicanos a la hora de hacer las labores de limpieza.

Además, Spotify señaló que han aumentado un 40% la creación de listas con temática de aseo y otro crecimiento del 65% en la reproducción de ese tipo de playlists. Actualmente cuentan con casi un millón de listados para limpiar la casa.

A nivel global, los temas que han resultado más populares son Uptown Funk, de Bruno Mars y Mark Ronson; Roar, de Katy Perry; Toxic, de Britney Spears; Mr. Brightside de The Killers; y Work, de Drake y Rihanna.

Otras labores del hogar han cobrado importancia a la hora de elegir la música para escuchar. Por ejemplo, la jardinería. Aunque normalmente sorprendería mucho que esa actividad fuera de las más sonadas en una plataforma como Spotify, en tiempos del coronavirus las cosas cambian, y precisamente el mood “arreglar el jardín” es uno de los más populares.

Prueba de ello: el aumento de más del 430% en la creación de playlists con temática de jardinería, reportado por la aplicación.

Fuentes de Ortiz, de Ed Maverick, ha sido uno de los temas destacados por lo mexicanos a la hora de arreglar sus plantas.

El beat del home office

El teletrabajo se volvió la alternativa laboral a la que más se ha recurrido en todo el mundo durante esta pandemia. Y la música también lo dice. La plataforma observó un notable aumento en las listas con esa temática, nada menos que del 1,400%.

(Foto: REUTERS/Adnan Abidi)

Work From Home, de Fifth Harmony en colaboración con Ty Dolla $ign, ha sido la canción más agregada a las playlists de esta temática. Otras de las más elegidas para trabajar en casa han sido 9 to 5, de Dolly Parton; Blinding Lights, de The Weeknd; Boss Bitch, de Doja Cat; y The Less I Know the Better, de Tame Impala.

También la educación en casa se ha visto reflejada en las preferencias musicales. Spotify indicó un crecimiento de más del 1,000% en la creación de listados para esta actividad. Sucker, de los Jonas Brothers y Don’t Start Now, de Dua Lipa, están entre los tamas más reproducidos.

¿Para teñirse el cabello y para hornear?... sí, también

Más específico aún, pero no menos popular al ser una actividad en casa, la aplicación musical destaca que la temática para teñirse el cabello es también de las que más ha aumentado. Durante el confinamiento han registrado un aumento del 50% en la creación de playlists para inspirar a las personas mientras se prueban como estilistas Complicated, de Avril Lavigne; Sugar, We’re Goin Down, de Fall Out Boy; y Stressed Out, de Twenty One Pilots, son los temas elegidos en estas labores.

Pero también reportan el cambio en las actividades para la relajación. Ahora una de las más recurrentes es hornear, tema que ha aumentado en más del 120% la creación de sus playlists.

Los mexicanos en cuarentena han elegido Tusa, de Karol G con Nicki Minaj, como su himno para cocinar. Otros temas a nivel global, seleccionados para hornear han sido Banana Pancakes, de Jack Johnson; Watermelos Sugar, de Harry Styles; y Sugar, de Maroon 5.

Dato curioso: los oyentes crearon cerca de 225% más playlists con temática de panqué de plátano, misma que ahora suma más de 2,750 Spotify.

