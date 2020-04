También en la plataforma de Amazon hay otros títulos interesantes de diversos géneros y temáticas. Por ejemplo la serie documental de 6 capítulos Long Strange Trip, dedicada al fenómeno de la banda estadounidense de culto The Grateful Dead (que salvando las distancias, se pareció al de los Redonditos de Ricota en Argentina); el documental Madonna - World Of Madame X en donde la diva presenta su nuevo disco; la crónica de Coldplay A Head Full Of Dreams sobre su gira mundial de 2017-2018; un emotivo retrato audiovisual titulado The future is unwritten dedicado a Joe Strummer, cantante y compositor de The Clash; el documental Surviving The Police que cuenta la particular visión que el guitarrista Andy Summers tiene de sus años con el trío liderado por Sting; y Blue Note: Una historia del Jazz Moderno que cuenta la épica del sello discográfico que determinó con sus ediciones, el impacto cultural del jazz durante el siglo XX.