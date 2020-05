López Obrador anunció 30,000 becas para médicos en el extranjero

Los estudiantes deberán trabajar en instituciones de gobierno a su regreso a México. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 en México, uno de los elementos por los que más ha padecido el sistema de salud es la falta de especialistas médicos. Debido a esto, el presidente López Obrador dio a conocer que su gobierno otorgará hasta 30,000 becas para que se lleven a cabo estudios en el extranjero y así evitar que esta situación vuelva a ocurrir.

Así lo anunció el mandatario durante la conferencia matutina de este martes, en donde también detalló que las ayudas estarán orientadas a los estudiantes cuya especialidad no se imparta en el país o para quienes no encontraran cupo en las escuelas de medicina nacionales.

“Es una decisión que hemos tomado para que se deje un legado de 20,000 a 30,000 especialistas para finales de nuestro gobierno o a principios del próximo”, dijo. Además agregó que la Secretaría de Salud tendrá instrucciones sobre la operación del programa.

Destacó el hecho de que se le dará prioridad a las especialidades de los padecimientos crónicos que aquejan a la población mexicana, como la diabetes, enfermedades cardiacas o respiratorias, mismas que han cobrado relevancia por la incidencia que tienen en la mortalidad relacionada con la COVID-19.

López Obrador anunció este plan con el fin de que en el futuro no vuelva a suceder la situación que se ha vivido en la actualidad. (Foto: Cortesía Presidencia)

“Uno de los saldos de la política neoliberal fue la falta de formación de médicos y especialistas, ahora quedó de manifiesto que nos faltan, porque se apostó a privatizar la educación y utilizaron como excusa para rechazar los jóvenes que querían especializarse que no pasaban el examen de admisión, no es cierto, no había cupo”, agregó.

A su regreso a México, aclaró, los y las estudiantes tendrán que trabajar en hospitales públicos durante un tiempo con el fin de que le devuelvan al pueblo la oportunidad que se les dio para especializarse en otro país.

Por otra parte, el jefe de Ejecutivo no dio detalles respecto a si las becas podrían ser manejadas por otras instituciones como el Insabi, el IMSS o el ISSSTE o únicamente por el Conacyt. Sin embargo, señaló que se otorgaría el presupuesto para hacer realidad esta propuesta.

López Obrador agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ayudarán a explorar los países y universidades para enviar a los y las estudiantes becados. En este sentido, puntualizó que estas determinaciones forman parte del plan sobre la construcción de 20 escuelas de medicina y enfermería, que próximamente entrarán en funcionamiento.

La Secretaría de Salud ha informado que en México existe un déficit de 200,000 profesionales de la salud. (Foto: Pedro Pardo/AFP)

Al respecto, en diversos momentos de la pandemia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha hecho notoria la escasez de especialistas, específicamente en áreas como medicina crítica y neumología. Por ello, se aplicó el modelo piramidal en cuanto a médicos y enfermeras para la atención de la emergencia sanitaria.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en México existe un déficit de 200,000 profesionales de la salud. 123,000 de ese total faltante corresponde a médicos generales, mientras que otros 76,000 serían especialistas, así como enfermeras.

Respecto al reinicio de las clases, mandatario mexicano informó que “muy probablemente” éste se anuncie en los próximos días en algunas regiones del país, aunque reiteró que esta decisión se tomará dependiendo las conclusiones de la reunión de hoy por la noche.

“Ya tenemos resultados favorables y vamos de salida, tan es así que en esta semana es probable, depende de una reunión en la noche con el gabinete completo, se van a actualizar las proyecciones. A partir de esa reunión vamos a decidir la posibilidad de regreso a clases en regiones, donde va a ser posible de acuerdo al semáforo, eso es muy posible que se anuncie esta semana", informó el presidente.

