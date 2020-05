26 de mayo, la fecha mágica del América: a siete años de “la noche del milagro” contra Cruz Azul

Un gol del portero Moisés Muñoz ayudó a que el América venciera a Cruz Azul en la final de 2013 (Foto: Mexsport)

Domingo 26 de mayo de 2013. Estadio Azteca. Juego de vuelta de la final del Clausura 2013. Llueve al sur de la Ciudad de México. Minuto 87 con 52 segundos. Cruz Azul gana por 0-1. El global está a su favor por 0-2. Tiene un hombre de más en la cancha.

Entonces viene un tiro de esquina: la pelota es rechazada por la defensa cruzazulina pero el mexicano Paul Aguilar recentra al área y el colombiano Aquivaldo Mosquera se estira para enviar su cabezazo al fondo de las redes. El marcador terminó 2-1 tras los goles de Mosquera y otro más del guardameta Moisés Muñoz de manera dramática a los 93 minutos de tiempo corrido.

Fue así que el juego se definió en la tanda de penales, instancia en la que el equipo azulcrema terminó por redondear su proeza al acertar cuatro de sus tiros contra solo dos de su rival, que jugó con un futbolista más la mayor parte del duelo de vuelta por la temprana expulsión de Jesús Molina.

Cuartoscuro

Las Águilas conquistaron su título número 11 hasta entonces -actualmente lideran ese rubro en el fútbol mexicano con 13 cetros en sus vitrinas-, pero hasta ahora, seis años y casi seis meses después de aquel partido disputado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 26 de mayo de 2013, la historia tomó un rumbo diferente.

El árbitro central de aquel partido, Paul Enrique Delgadillo, hoy retirado, confesó a una radiodifusora local que en esa jugada del gol que dio vida al América al minuto 89 de juego, no debió contar, al existir una infracción previa que, por no tener una buena visibilidad por su posición, no pudo sancionar en su momento.

“Siendo autocríticos, en la primera jugada del gol de América sí es falta; decir que no sería tapar el sol con un dedo. En el segundo gol no hay nada”, aseguró durante un programa de W Radio.

Aquivaldo Mosquera marcó el primero de aquellos dos goles en los últimos minutos (Foto: Club América)

“Pudiera ser que con el VAR la situación cambiaría porque la primer jugada es una falta evidente, pero por el cúmulo de jugadores no la vi”, detalló.

El juez se refirió a un empujón del defensa mexicano Francisco Javier “Maza” Rodríguez sobre el lateral de los celestes Gerardo Flores. En los videos del partido se puede apreciar con claridad cómo el ex seleccionado nacional avienta con la cadera a Flores, sin embargo, Delgadillo dijo que no logró percibir la falta, pese a que se encontraba cerca de la media luna del área.

Pese a que los jugadores de la Máquina mostraron su molestia en diversas ocasiones por las marcaciones de Delgadillo en esa noche y a las muestras en video que evidenciaban las equivocaciones, los periódicos al otro día no señalaron ningún indicio de ello.

"¡Campeón!", tituló tajante al otro día el diario Récord, acompañado por un "América vino de atrás para derrotar a Cruz Azul en una final épica y conseguir su undécima estrella".

“¡Quiérelo más!”, fue el titular del periódico ESTO. “América, gran campeón en dramática y aguerrida final”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las contundentes palabras del árbitro de la final de 2013 que ponen en duda el título del América obtenido ante Cruz Azul

El túnel 29: a 35 años de la peor tragedia en la historia del fútbol mexicano

El curioso nuevo look de Cristiano Ronaldo y su pedido de aprobación a los fanáticos