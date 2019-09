El árbitro central de aquel partido, Paul Enrique Delgadillo, hoy retirado, confesó a una radiodifusora local que en esa jugada del gol que dio vida al América al minuto 89 de juego, no debió contar, al existir una infracción previa que, por no tener una buena visibilidad por su posición, no pudo sancionar en su momento.