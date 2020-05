“No hay condiciones para que regrese a actividades la industria automotriz en Puebla”, aseguró Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, indicó que hará todo lo posible para que no entren en operaciones la industria automotriz (Foto:Twitter / @MBarbosaMX)

A pesar de que el gobierno federal integró el sector automotriz como nueva actividad esencial para iniciar la reactivación económica de México, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, negó la reapertura de dicha actividad productiva en la entidad que gestiona.

Derivado de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que promueven el aislamiento social y la parálisis de actividades consideradas como no esenciales para combatir contra el coronavirus, el gobierno mexicano estableció desde el 23 de marzo la Jornada Nacional de Sana Distancia, misma que implementó estas recomendaciones y las incorporó en un plan de medidas emergentes para eficientar la lucha contra el COVID-19.

Asimismo, la Secretaría de Salud (SSa), dirigida por Jorge Alcocer, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dirigida por Luisa Alcalde, establecieron las cinco actividades económicas esenciales que no dejarían de ejercerse durante el periodo de confinamiento, éstas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de ese mismo mes y puntualizaron que se considerará como actividad no esencial cualquier otra dinámica que no pertenezca al siguiente listado.

Volkswagen y Audi son las principales afectadas (Foto: Reuters / Radovan Stoklasa)

1.- Las actividades para atender a la emergencia (médicos, paramédicos, servicios de salud integrales, abasto de medicamentos, manufactura farmacéutica, equipo médico, tecnología de la salud, sanitización, etc).

2.- Seguridad pública, soberanía y la defensa nacional, procuración e impartición de justicia y las funciones legislativas federal y locales.

3.- Sectores fundamentales de la economía (financiero, recaudación, energético, alimentación, tiendas de autoservicio y mercados, estancias infantiles, seguridad privada, telecomunicaciones, medios de información y servicios funerarios).

4.- Programas sociales del gobierno.

5.- Todo lo relacionado con la conservación y reparación de la infraestructura de servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, gas, etc).

Dentro de las instalaciones de debe de garantizar la sana distancia o medidas de bioseguridad que la puedan suplir (Foto: Archivo)

Este listado también fue reiterado por Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud, durante las conferencias de prensa vespertinas celebradas diariamente en Palacio Nacional en punto de las 19:00 horas.

Más recientemente, el 13 de mayo, Andrés Manuel López Obrador informó que como parte de la reactivación económica del país, los sectores minero, de la construcción y automotriz se incorporan a las actividades esenciales. La integración de estas tres actividades económicas en este momento suceden por el contexto epidémico en México, el cual contempla distintos escenarios del avance correspondiente al SARS-CoV-2. De esta forma, la SSa, la STPS y la SE determinaron que dichas actividades se pueden llevar a cabo sin afectar el sistema sanitario del país.

En adición, Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía (SE) subrayó que la reapertura de esa industria no es un capricho y obedece a la lógica planteada y aceptada por el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ratificado este año.

Graciela Márquez resaltó la importancia de esta actividad (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

En el gobierno de México se decidió que se iba a priorizar la salud y que teníamos que empezar esta reapertura hasta que tuviéramos certeza de que esto no iba a impactar la salud

Sin embargo, el gobernador poblano no coincide con la argumentación planteada por AMLO, la SE, SSa, ni la STPS.

Hoy no hay condiciones para que el primero de junio regrese a las actividades la industria automotriz en Puebla. Hoy no hay condiciones, estamos en el peor momento de la pandemia [...] Así es que por lo que a mis atribuciones corresponda, esto no va a ocurrir

Polevnsky (derecha) festejó junto a Barbosa el triunfo electoral en la gubernatura de Puebla (Foto: Mireya Novo/ Cuartoscuro)

Cabe mencionar que Miguel Barbosa aceptó recular esta decisión si para el 31 de mayo la curva epidémica cede.

Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dirigido por Zoé Robledo, establecerá protocolos de bioseguridad para la reincorporación de las tres actividades recién agregadas como esenciales. Asimismo, la SSa señala que el sistema sanitario no se encuentra en riesgo de colapso y que la curva epidémica se comporta conforme a lo esperado.

