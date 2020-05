López Obrador aseguró que todas las mujeres en México están “protegidas y representadas”

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles en conferencia de prensa que todas las mujeres están protegidas y representadas en su gobierno, al ser cuestionado sobre los cifras de violencia doméstica que se han presentado en el país, durante la cuarentena derivada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

"Decirles a todas las mujeres de México que están protegidas, representadas, que estamos haciendo todo para garantizar la paz y la tranquilidad y que yo entiendo pues, que nuestros adversarios siempre estén buscando cómo confrontarnos.

En la mayoría de los casos es nada más la animadversión al gobierno, se ofuscan, ya pierden capacidad para el análisis, para la reflexión sensata, objetiva. En este caso es lo mismo", indicó López Obrador.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la conferencia de prensa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se debe de reconecer que hay violencia contra las mujeres en el país, además, aseguró que es un" compromiso de vida" la lucha contra este flagelo.

“Tenemos un sistema patriarcal y por supuesto que existe el machismo. Y en ese sentido tenemos que reconocer que hay violencia en muchas ocasiones en contra de las mujeres”, indicó desde Palacio Nacional.

Sánchez Cordero aseguró que el gobierno trabaja de una manera coordinada entre autoridades, la Red Nacional de Refugios y con los estados; consideró que el número de emergencia 911 ha sido efectivo para atender a las mujeres.

“En ese sentido desde la Secretaría de Gobernación hemos tenido ya una red interinstitucional en donde todas estas instituciones estamos trasversalmente coordinadas para dar una respuesta a las mujeres que sufren violencia, en sus hogares sobre todo y en sus centros de trabajo, y en el transporte y algunos otros lugares”, explicó la funcionarioa federal.

Informó que el próximo 26 de mayo se dará una conferencia para proporcionar los datos sobre los casos de violencia.

“Hace unos momentos me entregó el secretariado a través también del señor secretario de Seguridad Alfonso Durazo los datos desagregados por delitos en las llamadas del 911 y como todos los 25 vamos a dar una conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación dando los datos pormenorizados de lo que nosotros estamos recabando y la respuesta que estamos dando en el tema de la violencia, no solamente contra las mujeres, sino en la familia y contra las niñas, niños y los adolescentes.

Están convocados, no va a ser el 25 porque es lunes y estamos recabando todavía todos los datos, pero el 26 será la conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación”, aseguró Sánchez Cordero

Activistas, organizaciones y legisladoras criticaron duramente al presidente después de que el mandatario dijera en su conferencia de prensa que el 90% de las llamadas que se registran por la violencia doméstica contra las mujeres son falsas, durante la cuarentena por la epidemia de coronavirus que afecta al país.

Y es que el mandatario aseguró que “el 90% de las llamadas que se registran por violencia contra las mujeres son falsas". “Eso está demostrado. No quiero decir que no exista la violencia contra las mujeres, no quiero que me vayan a malinterpretar”, completó.

Esto provocó la indignación general de colectivos como la Red Nacional de Refugios AC, que aseguró que los datos “no son falsos” y que cientos de familias se encuentran en refugios protegiéndose en estos momentos. “¡No ver las violencias dejan feminicidios!", aseveraron.

Además, publicaron un video con la participación de varias mujeres con la leyenda “Nosotras tenemos otros datos. Reconocemos las acciones realizadas para atender las violencias de género, pero éstas no han sido suficientes para prevenir y detener la violencia contra las mujeres”, destacaron.

“No lo dice un grupo de conservadores, es a través de cientos de mujeres, entre ellas, las voces de las víctimas. También lo reflejan los testimonios de cientos de mujeres que en esta cuarentena huyeron de sus casa para salvar sus vidas”, agregaron.

