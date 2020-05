Tras 14 años recluido sin sentencia, Israel Vallarta, ex novio de Florence Cassez da positivo a COVID-19, aseguran familiares

El ahora paciente de COVID-19 lleva encarcelado casi 15 años sin que se le pueda comprobar su responsabilidad de lo que lo acusan (Foto: Archivo)

Después de estar preso 14 años por un delito que no se le ha podido comprobar, Israel Vallarta, ex novio de Florence Cassez, dio positivo a COVID-19 y se reporta como delicado en el Hospital General de Occidente de Zoquipan, Jalisco.

Vallarta Cisneros fue acusado de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en 2005. Actualmente lleva tres años internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande sin que su caso avance.

De acuerdo con un comunicado emitido por Ricardo Sayavedra Juárez, amigo de Israel, se responsabiliza de esto a las autoridades del penal, por la “omisión de las múltiples solicitudes para que Israel fuera atendido”. Pues de acuerdo con el documento, Vallarta solicitó desde enero ser revisado por un médico por varias circunstancias; sin embargo fue hasta el mes de “abril que se promovió juicio de garantías para asegurar la salud de Israel”.

Un amigo del imputado extendió un comunicado para dar a conocer el estado de salud de Israel Vallarta (Documento: Cortesía)

De acuerdo con la versión oficial, Israel y su hermano Mario son los presuntos líderes de la organización criminal conocida como Los Zodiaco, misma que comenzó a operar desde 2001 en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Sin embargo, durante cuatro administraciones federales (Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto y lo que va de López Obrador) no se ha podido comprobar la culpabilidad del imputado. Contrastantemente, sí han salido a la luz pública muchas inconsistencias en el caso.

No obstante, desde le 15 de mayo, la La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comunicó que el imputado tenía un cuadro de faringitis el pasado 12 de mayo y desde entonces se monitorea su estado de salud.

"Fue el miércoles 13 de mayo que presentó un cuadro de fiebre de 39 grados centígrados, además de dificultad respiratoria. De inmediato se trasladó a un Hospital General de la región donde se le atiende de acuerdo a los protocolos de Salud y de los Centros Penitenciarios Federales.

La SSPC mantiene en observación a Israel Vallarta (Foto: Cortesía / SSPC)

“El estado de salud del PPL se reporta como estable. Cabe destacar que se le hizo la prueba de COVID-19 y aún se está en espera del resultado. De igual manera, se notificó del traslado de Israel “N” a la persona autorizada para ello, a quien también oportunamente se le informa el estatus de su salud”, se lee en la tarjeta informativa de la SSPC.

Todo comenzó el 9 de diciembre del 2005 cuando Israel Vallarta y su pareja Florence Cassez fueron detenidos en en el Rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, lugar donde supuestamente liberaron a tres personas secuestradas.

Durante una transmisión en vivo de un noticiero conducido por el politólogo Carlos Loret de Mola, millones de mexicanos presenciaron cómo un operativo policiaco dirigido por Luis Cárdenas Palomino, ahora preso en Estados Unidos acusado de proteger al Cártel de Sinaloa, arrestó a la pareja en supuesta flagrancia.

Durante un programa conducido por Carlos Loret de Mola, un operativo encabezado por Cárdena Palomino arresto a Vallarta y a su pareja (Foto: Archivo)

El caso fue muy sonado y sirvió para mejorar la imagen pública de Cárdenas Palomino, Genaro García Luna y las instituciones de seguridad pública en las que intervenían: Policía Federal (PF) y la extinta Agencia de Investigación Federal (AFI).

Años después, tras numerosas investigaciones periodísticas se supo el testimonio de Israel Vallarta, quien acusó que todo fue un montaje televisivo. A él y a Cassez los habían capturado 24 horas antes sin pruebas determinantes y posteriormente fue sometido a diversas torturas por parte de las autoridades mexicanas.

“Me desnudan completamente, me quitan las esposas, me vendan las muñecas por atrás de la espalda, al igual que las piernas a la altura de las pantorrillas. '¿Sabes anatomía?, me preguntaron, y me dieron un golpe que me tiró al piso. ‘Eso se llama hígado’”, señaló.

José Luis Cárdenas Palomino, Mano derecha de Genrao García Luna. Ambos están bajo arresto y en investigación en EEUU (Foto: Cuartoscuro)

También dijo que le hicieron una propuesta: "tu novia se va y tú vas aceptar todo lo que venga, porque si no le rompemos la madre a toda tu familia".

Por su cuenta, Florence Cassez acusó desde la cárcel a Genaro García Luna, director AFI de montar la detención televisada. El funcionario, pieza clave durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón reconoció que le operativo fue recreado a petición de las televisoras y que las detenciones se habían hecho un día antes.

Cabe señalar que la AFI se extinguió en un contexto de acusaciones que generaban desconfianza entre los altos mandos y la ciudadanía, pues se hablaba de señalamientos de tráfico de influencias y proteccionismo a grupos delincuenciales como el Cártel de Sinaloa.

