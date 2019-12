La declaración que después hizo Vallarta reveló que lo habían llevado a los sótanos de un edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México: “Me desnudan completamente, me quitan las esposas, me vendan las muñecas por atrás de la espalda, al igual que las piernas a la altura de las pantorrillas. '¿Sabes anatomía?, me preguntaron, y me dieron un golpe que me tiró al piso. 'Eso se llama hígado”.