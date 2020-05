El asesinato de una madre y su bebé a puñaladas conmueve a Nuevo León

El esposo de la víctima detalló que, al arribar a la vivienda a las nueve de la mañana, encontró a su cónyuge y a su hija sin signos vitales (Foto: Cuartoscuro)

Pese a pandemia por coronavirus en México, la violencia sigue manifestándose en distintas partes del país. Este domingo por la mañana una mujer y un bebé fueron hallados muertos tras un ataque con arma blanca en una vivienda ubicada en el municipio de Santiago, al norte de Monterrey, Nuevo León, al que sólo sobrevivió un niño de un año y 11 meses que fue encontrado herido al interior del lugar.

Como parte de la descripción de los hechos a las autoridades de seguridad, el esposo de la mujer detalló que al arribar a la vivienda a las nueve de la mañana encontró los cuerpos de su cónyuge de 26 años de edad y de la niña, quienes ya no presentaban signos de vida.

Las víctimas fueron apuñaladas en el cuello y tórax. En tanto, el otro hijo de la occisa fue llevado a urgencias para ser atendido ya que, según los primeros informes, también presentaba heridas similares a las de su madre y su hermana, sin embargo, éste fue encontrado con vida.

Como parte del protocolo de seguridad, el área fue acordonada por agentes de la Policía Municipal, Ministerial y peritos que trabajan en el lugar en el que se cometieron los homicidios, así como en la correspondiente investigación para determinar el móvil de los actos cometidos.

Según la organización Causa en Común se han cometido al menos 477 asesinatos con extrema violencia (Foto: Cuartoscuro)

Y es que de acuerdo con un informe de la organización Causa en Común se han cometido al menos 477 asesinatos a quienes sus agresores sometieron a actos especialmente violentos, durante el primer trimestre de 2020.

Adicionalmente a los hechos violentos que ha sufrido el país en los últimos años, la organización ciudadana destacó que se suma un fenómeno preocupante, la comisión de delitos en los que se recurre cada vez más al uso de la extrema violencia.

Sobre esto y con el objetivo de elaborar la investigación, Causa en Común definió la violencia extrema como “el uso intencional de la fuerza física para causar la muerte, laceración o maltrato extremo; para privar de la vida a un alto número de personas, en ocasiones en situación vulnerable, que son de interés político, y/o para provocar terror”. La investigación se realizó a través de la revisión de 211 notas periodísticas publicadas entre enero y marzo de 2020.

Entre los casos más representativos de la investigación destacan la ejecución de 16 hombres en un enfrentamiento armado entre personas privadas de su libertad en un reclusorio de Zacatecas, el primer día del año; el hallazgo de una fosa clandestina que albergaba 29 cuerpos en Jalisco, el 13 de enero; adicionalmente se encontró una fosa con 24 cuerpos desmembrados en Michoacán, el 21 de febrero; y diversos casos con mujeres asesinadas con huellas de tortura.

Según la investigación de la organización los estados con más hechos violentos detectados en la prensa fueron Guanajuato, Michoacán, Puebla y Estado de México (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, los estados en los que se encontró un mayor número de hechos de violencia extrema reportado por los medios de comunicación fueron Guanajuato (29 casos), Michoacán (24), Puebla y Estado de México (17 eventos cada uno); en tanto, Nayarit, Tlaxcala, Yucatán, Baja California Sur, Durango y Querétaro no presentaron registros. No obstante, esto no quiere decir que no se hayan desarrollado dichos sucesos, sino que probablemente no fueron documentados en notas periodísticas.

Sobre los actos que se cometieron, durante dicho periodo fueron masacres, con un saldo de 215 víctimas; descuartizamiento, con 101; fosas clandestinas, con 93 y asesinato de menor de edad, 46 casos.

En este contexto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció en conferencia de prensa que su gobierno no ha podido contener los homicidios en el país, pues, pese a la pandemia por coronavirus que ha reportado 49,219 personas contagiadas acumuladas y 5,177 fallecidas, las cifras de violencia continúan al alza. Señaló:

Desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios. Ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado

