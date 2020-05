Todos los muertos por COVID-19 tienen pruebas que lo certifican, aseguró López-Gatell

El subsecretario afirmó que a las 4,477 defunciones se les realizó pruebas para confirmar la causa de mortalidad (Foto: Cortesía Presidencia)

Durante la conferencia vespertina de este jueves, un periodista de The Los Angeles Times preguntó a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, si todas las defunciones por COVID-19 en México tuvieron pruebas confirmatorias.

El subsecretario afirmó que a las 4,477 defunciones se les realizó pruebas para confirmar la causa de mortalidad. También informó que las pruebas fueron premortem y postmortem (antes y después de morir). “La gran mayoría debe ser premortem. Es posible tomar un especímen postmortem, pero lo idóneo es tomarlo premortem”, dijo.

El periodista cuestionó a López-Gatell la baja cantidad de pruebas que se han realizado en el país, y si la razón fue por “cuestión de presupuesto o cuestión técnica”.

“Fue decisión técnica. Se lo resumo. Hemos tenido esta conversación varias veces. No creo que menos de 10 o 12. En entrevistas también, en periódicos y televisión lo he expresado. Las pruebas tienen un objetivo, y el objetivo es la vigilancia epidemiológica. Los casos graves, los casos que son suficientemente graves para hospitalizarse, se registran al 100 por ciento y al 100 por ciento se le deben hacer pruebas. ¿Cuál es el límite de pruebas? Cuantos casos haya en esa condición. ¿Nos faltan pruebas? La respuesta es no”, afirmó el subsecretario.

El reportero de The Los Angeles Times durante la conferencia vespertina de este jueves (Foto: SSa)

López-Gatell informó que existen los recursos económicos necesarios y las pruebas suficientes de COVID-19 para la población. Además, aseguró que “vienen más” al decir que “el fin de semana llegan 300,000 pruebas adicionales, y si necesitamos 600,000 más compraremos 600,000 más. No tiene nada que ver con eso”.

Al ser cuestionado sobre la situación de pruebas confirmatorias en países centroamericanos y sudamericanos como Chile, Perú, y El Salvador, el subsecretario afirmó que se necesitaría una sesión más larga para explicar “el debate técnico al respecto”.

Al hablar sobre el total de mortalidad en México durante los meses de marzo y abril del 2018, 2019, y 2020, el reportero dijo que se ha encontrado “una cifra importante” en otros países para realizar una comparación con las ocurridas durante la pandemia.

El subsecretario informó que la cifra se ha presentado públicamente, específicamente durante la conferencia de prensa del sábado pasado. “México tiene un sistema tanto de estadísticas como de vigilancia de la mortalidad desde hace más de 40 años. El sistema de vigilancia epidemiológica se remonta a 1881 y se hacen estadísticas de salud desde entonces. Desde luego tenemos esa información. La acabamos de presentar el sábado pasado”, dijo.

Defunciones acumuladas por fecha de defunción en México (Foto: SSa)

Mencionó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sirve “para hacer las estadísticas vitales del país”. El periodista cuestionó si sólo existían las cifras hasta el año 2018, a lo que López-Gatell contestó que existe “un proceso muy riguroso que sigue estándares internacionales de clasificación y codificación usando la clasificación internacional de enfermedades que tutela la Organización Mundial de la Salud y que México tiene un centro colaborador”.

Ante la pregunta del reportero, López-Gatell informó que todavía no es posible decir el número de muertes totales en marzo y abril de 2020 porque “el proceso implica que hay una revisión exhaustiva de las causas de muerte. México tiene un certificado de muerte con varios anexos”.

También contestó que el número del año 2019 se conoce y se presentó el sábado pasado, “pero todavía no son estadísticas oficiales hasta que la autoridad independiente del gobierno dice cuál es la estadística formal. Del 2018 hacia atrás está disponible todo”.

El proceso se hace en forma continua, pero la estadística oficial no se cierra. Tenemos, mes con mes, cortes de información sobre mortalidad y en tiempo real tenemos información de los certificados de defunción que son digitalizados

Defunciones acumuladas por entidad federativa (Foto: SSa)

“Le invito a volver a venir, hacer cuantas preguntas considere necesario, y a ver la conferencia de prensa del sábado pasado”, finalizó el subsecretario.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó este jueves 14 de mayo que los contagios por COVID-19 acumulados son 42,595. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 4,477 fatalidades.

En el país hay 10,057 casos confirmados activos, los cuales representan la epidemia activa en el país. Hay 86,591 casos negativos, 26,746 sospechosos, y un total de 155,932 personas estudiadas. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, también informó que van 53 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

En el mapa de casos confirmados acumulados se informó que 33.3 es la tasa de incidencia acumulada por cada 100,000 habitantes. Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 11,664.

