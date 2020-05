Así será la nueva normalidad al ir al gimnasio

Los gimnasios cerraron por la pandemia pero en su reapertura se contemplan medidas de higiene entre usuarios y el personal (Foto: AFP)

Derivado de los planes de reapertura económica y reactivación de ciertos servicios, los gimnasios requieren de una guía para operar en “la nueva normalidad”, aquella que depara a los mexicanos tras un desconfinamiento gradual anunciado por el gobierno federal.

La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (AMEGYC) desarrolló un protocolo con el que busca garantizar la seguridad de sus clientes cuando acudan a estas instalaciones.

Las medidas que aplican a la AMEGYC contienen una serie de recomendaciones para prevenir el contagio del virus que causa la enfermedad COVID-19. Ese protocolo también prevé sugerencias de limpieza en el establecimiento, con el personal, en áreas de piscina o alberca, en zona y manejo de alimentos y bebidas, entre otros.

“Nuestra prioridad siempre ha sido ofrecer espacios seguros, sumamos medidas adicionales a las que actualmente nos regimos para garantizar que nuestros usuarios y colaboradores cuenten con todo lo necesario para regresar a la nueva normalidad de forma progresiva y con el enfoque que se requiere”, refirió en un comunicado Nelson Vargas Basáñez, vocero actual de la AMEGYC.

La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, A.C. se constitutyó en abril de este año y busca representar a la mayor parte de los establecimientos de este tipo en México (Foto: Twitter@AMEGYCAC)

Cupo limitado, uso de equipo de higiene por parte del staff, sana distancia, capacitación del personal en medidas preventivas, limpieza de aparatos de ejercicio y disposición de soluciones desinfectantes: son algunas recomendaciones de la AMEGYC para la reapertura próxima de gimnasios que, según la organización, están alineadas a estándares de centros deportivos a nivel internacional y con aquello dispuesto por la Secretaría de Salud.

"El protocolo lo hemos desarrollado de manera proactiva y está alineado con las medidas propuestas por diferentes asociaciones deportivas a nivel mundial además que cuenta con lo estipulado por la Secretaría de Salud (...). Ante la situación, hemos actuado con responsabilidad anticipándonos a los escenarios y la reapertura no será excepción", agrega la vocería de la AMEGYC.

Para acceder a las instalaciones de acondicionamiento físico-deportivo, la AMEGYC recomienda disponer de barreras físicas temporales que separen a los usuarios, así como ofrecimiento de una solución desinfectante con 70% de alcohol.

En México, menos de la mitad de la población de 18 años y más realiza actividad física según el INEGI (Foto: Twitter@AMEGYCAC)

El insumo desinfectante deberá disponerse a usuarios del establecimiento como al personal que labora en el lugar y en cada área, ya sea gimnasio, club o studio; también en áreas húmedas como regaderas y baños. De igual manera deberán ofrecerse toallas sanitizantes para limpiar áreas o superficies de contacto común; tales como pesas, manubrios de bicicletas y controles electrónicos de corredoras. Esta labor de limpieza, sugiere la AMEGYC, deberá observarse antes y después del uso de los aparatos de ejercicio.

La organización, creada en abril pasado, recomienda contar con con material visual (impresos o proyecciones en pantalla), con mensajes alusivos a cuidar la sana distancia, lavado o desinfección frecuente de manos, limpieza de objetos de uso común e higiene respiratoria.

Para el área de alberca y natación la AMEGYC recomienda:

• Cupo limitado: de manera temporal, recomendar a los usuarios mantener su sana distancia en todo el área de alberca

• Colocar soportes para que cada usuario pueda colgar su toalla individualmente, con distanciamiento de 1.5 metros

• Aplicar limpieza de bordes y escaleras al final de cada entrenamiento o clase

En cuanto a las sugerencias hacia todo el personal de estos establecimientos, la AMEGYC plantea el uso de cubrebocas y goggles. Igual deberán disponerse barreras físicas entre áreas de mostrador, que delimiten contacto entre staff y clientes.

Los gimnasios han perdido en dinero y capital humano poco más de 400 millones por el cierre de la pandemia (Foto: AFP)

Los empleadores observarán que el personal se capacite sobre las medidas preventivas para evitar el contagio y propagación del virus SARS-CoV.2, a través de la plataforma CLIMSS, cuyo sitio es: https://climss.imss.gob.mx/

Aunado a estas medidas, igual deberá monitorearse la salud física y mental de los trabajadores, e incluir protocolo para el manejo de trabajadores sospechosos, contactos, confirmados con COVID-19 y su reincorporación al trabajo.

En el anuncio de su creación, el 22 de abril reciente, la AMEGYC informó que buscaría representar a más de 12,000 establecimientos dedicados al acondicionamiento físico y desarrollo deportivo.

"El coronavirus nos volvió a recordar que las personas más desprotegidas son las que no hacen ejercicio. Una persona con un cuerpo sano es más difícil que se enferme o que las consecuencias para su organismo sean graves”, refirió Vargas Basáñez en aquella ocasión, según consignó El Universal.

Nelsón Vargas ha ocupado diversos cargos públicos en el ámbito de promoción y desarrollo del deporte (Foto: Cuartoscuro)

Nelson Vargas Basáñez ha ocupado, desde 1980, diversos cargos públicos relacionados con el deporte y, en específico, en el área de la natación; rama en la que ha fundado escuelas con su nombre. Fue titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) en el periodo del ex presidente Vicente Fox y se tituló como profesor en educación física en 1976. Ha recibido en tres ocasiones el Premio Nacional del deporte: como entrenador en 1987; como titular de la Federación Mexicana de Natación (FMN); y por Fomento e Impulso del Deporte en 2012.

En julio del año pasado fue expulsado de la FMN, tras denuncias públicas sobre presunta corrupción en ese organismo y mal manejo de recursos recibidos por la Conade.

En México hay poco más de 12,500 clubes o gimnasios, con alrededor de 5,000,000 de usuarios; que ante el cierre obligado por la pandemia, pierde mensualmente en dinero y capital humano más de 400,000,000 de pesos, según reportó el Economista en abril pasado.

Smartfit, cadena perteneciente a la AMEGYC concentra casi 500,000 mil usuarios, la mayor cantidad de la industria de gimnasios. Por otra parte, 45% del mercado Premiun es ocupado por Sports World; el 35% por Sports City; mientras que el 16% de este sector está en los establecimientos de Nelson Vargas. Según el mismo diario económico.

Existen poco más de 12,500 gimnasios en México que deberán adoptar medidas de seguridad e higiene en la "nueva normalidad" (Foto: AFP)

La AMEGYC concentra a cadenas como: 9Round, Anytime Fitness, ATTIC, Be Wellness Guadalajara, C+, Club Tarango, Easy Fit, Family Fitness, Fitspin, Fit Spot, Gym Tijuana, Load, Nelson Vargas, Orangetheory Fitness, SmartFit, Snap Fitness, Sport City, Sportium, Sports World, Title Boxing Club, Vivo 47 and Easy Fit, Zuma y Commando.

Según los últimos datos del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico del INEGI, publicados en noviembre de 2019, el 42.1% de la población mexicana de 18 años y más realiza práctica físico-deportiva en su tiempo libre. Los hombres son mayormente activos físicamente con 47.0% respecto a las mujeres, que representan el 37.7% en esta actividad.

De esa población, los grupos de edad más activos son aquellos que van de los 18 a 24 años y de 25 a 35 en edad. Además, aquellos que son más activos tienen mayor grado de escolaridad (57.7%) y gran parte de la población activa físicamente (38.8%) prefiere realizar ejercicio por las mañanas. Esta actividad es preferible por motivos de salud (63%).





