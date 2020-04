“Argentina es un país muy duro para vivir, donde las pequeñas empresas no tienen la oportunidad para crecer, donde los impuestos son más grandes de lo que uno factura. Todos los días sale un nuevo reglamento para tener un local abierto -que implica dinero- lo que hace que cada vez sea mas difícil trabajar y poder lograr todo lo que pide el gobierno. La pandemia nos esta afectando a todos como sociedad y en lo económico. Nosotros como pequeña empresa nos sirve mucho facturar en el día a día, para pagar impuestos, sueldos y demás. Esto de no poder trabajar hace que no se generen esos ingresos, pero tenemos que seguir pagando igual los servicios y los sueldos ”, dice angustiada la dueña del gimnasio.