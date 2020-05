Monero acusó a Loret de Mola de censura

El comunicador señalado ahora trabaja en Estados Unidos con la empresa LatinUS (Foto: Cuartoscuro)

Alberto Téllez, el Monero Hablante, acusó el miércoles de esta semana que el presentador de noticias Carlos Loret de Mola lo mandó a censurar por un cartón publicado en el Diario de México.

“Ayer 12 de mayo llamó Carlos Loret de Mola al periódico donde publico para pedir que quitaran el cartón del lunes. Al parecer, le afectó la dosis de realidad que le generó que su reportaje fuera fallido, logrando sólo el #LordMontajes (Cassez, Frida Sofía, entrevista a Duarte)”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

El Monero Hablante acusa al comunicador que trbajaba en Televisa de censura (Foto: Twitter / @albertotellez)

El cartón elaborado por el dibujante mexicano se llama “El Decadente”, fue publicado el lunes 11 de mayo y muestra la cabeza del politólogo saliendo de una taza de baño en la que dice “¡Miren, una casa rentada a un amigo de Bartlett! ¡Corrupción, corrupción!”, en la palanca del contenedor de agua dice “Jale para más noticias” y de fondo se nota una multitud que grita “¡Calderón sí sabía de García Luna!”.

Respecto a la acusación del monero, el Diario de México aseguró que se trata de una mentira por parte del caricaturista y subrayaron que tienen soberanía absoluta sobre su línea editorial.

“En aclaración a lo mencionado por el señor Alberto Téllez, expresamos que Carlos Loret de Mola en ningún momento nos solicitó quitar el cartón que alude a su persona [...] Nuestro espacio está abierto para quienes quieran colaborar, pero la línea editorial es decisión nuestra. Gracias”, escribieron en su cuenta de la misma red social.

Este es el cartón por el cual se inició la supuesta censura (Foto: Twitter / @albertotellez)

Al respecto, el artista plástico se mostró extrañado, pues reiteró que recibió una llamada en la que le especificaron que el egresado del Instituto Tecnológico Autónomo (ITAM) solicitó bajar la caricatura.

“Desconozco entonces a qué estén jugando. Ayer recibí una llamada donde me dijeron exactamente esa información y la reitero: ‘Loret llamó al dueño para pedir que lo quiten. Tienen acuerdo de no meterse con comunicadores. Son órdenes de arriba’”, replicó.

También contó que, derivado de esta situación, ya no va a volver a publicar en ese medio a petición del periódico; sin embargo, aclaró el tipo de relación que tenía con el Diario de México y especificó que no procede ningún tipo de recurso legal.

El periódico negó la acusación del cartonista (Foto: @DDMexico)

“Cabe aclarar que mi relación con el Diario de México solamente era de participación, sin remuneración, pues ese fue el acuerdo así podía dar a conocer mi trabajo. No hay violación de ningún tipo de contrato legal [...] Simplemente, lo antes mencionado: que por este alboroto que se hizo por la información supuestamente tergiversada de parte del Diario de México al informarme que mi cartón se bajaba de la red a petición de Loret de Mola, ya no me publicarán”, explicó Téllez.

Hasta el momento, el comunicador mexicano que ahora trabaja en Estados Unidos no se ha pronunciado; sin embargo, contrasta con lo expresado el pasado jueves 7 de mayo, en donde Loret de Mola acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 'tirarle’ la cuenta de Twitter.

Y es que la semana pasada, el director de “De Panzazo” expresó:

“Es la censura del presidente López Obrador y sus bots. A consecuencia de sus ataques a Twitter, restringieron la cuenta de LatinUS, sencillamente hacemos periodismo: hemos documentado falta de insumos, brotes de Covid escondidos por el IMSS y mentiras en cifras oficiales”.

Carlos Loret de Mola había acusado de censura la semana pasada a AMLO (Foto: Archivo)

Una hora después, la cuenta de LatinUS regresó a la normalidad, cosa que, a criterio de Loret de Mola, fue catalogada como una victoria para la libertad de expresión.

Respecto a este incidente, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, deslindó al jefe del ejecutivo federal y cualquier partícipe de la cuarta transformación de la vida política de México (4T).

“El gobierno no censura ni censurará a nadie, ni a ciudadanos ni a periodistas. Está comprometido con el derecho a la información y la libertad de expresión. Si Twitter suspende una cuenta depende de la empresa y de las reglas de la plataforma. No a las falsas denuncias”, replicó Ramírez Cuevas.

