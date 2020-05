La verdadera razón de YouTube para bloquear el video de AMLO que tenía una canción de Juan Gabriel

Youtube bloqueó el video por “razones relacionadas con los derechos de autor” (Foto: Captura)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió durante las primeras horas del 10 de mayo, Día de las Madres en México, un video acompañado con su esposa, Beatriz Gutierrez Müller, en el que felicitaba a las mexicanas que tienen hijos; sin embargo, Youtube bloqueó el video por “razones relacionadas con los derechos de autor”.

Y es que el ejecutivo federal adjuntó en su mensaje, el video de “Amor Eterno”, una popular canción del cantante mexicano Juan Gabriel que generalmente se les dedica a las madres en este día. Durante varias horas, el video se mantuvo bloqueado en internet hasta que la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) descartó que AMLO estuviera violando los derechos de autor.

La presentación del cantante en el Palacio de Bellas artes en 1990 apareció en el video por casi 7 minutos. Sin embargo, el bloqueo ocurrió debido a “un problema técnico de Sony Music”. Aseguró que todos los dueños de los derechos de autor habían autorizado que esta fuera utilizada por el ejecutivo, es decir, que hubiera una “ejecución pública” de la obra musical.

La empresa aseguró que ya había resuelto con la plataforma el tema de la canción “no existiendo en ningún momento violación alguna a los derechos de autor”. Por otro lado, agradecieron a todos aquellos que se enfocan en apoyar la cultura de la defensa a los derecho.

El ejecutivo compartió la versión de "Amor Eterno" que el artista interpretó en Bellas Artes en los años 90 (Foto: Captura)

El director general, Roberto Cantoral, firmó la carta que se emitió por la “eventualidad surgida” con la grabación del mandatario.

El video de 8 minutos y 30 segundos se publicó en Facebook, Twitter y Youtube completo alrededor de las 16:00 horas del día. Poco después, aparecía la leyenda:

“Este video tiene contenido de SME (Sony Music Entertainmet, por sus sigas en ingles), quien lo bloqueó en tu País por razones relacionadas con los derechos de autor”.

A pesar de que las autoridades mexicanas exhortaron a la población a quedarse en casa en este Día de las Madres, grupos de mujeres desafiaron el confinamiento por la pandemia para exigir la búsqueda de sus hijos desaparecidos como hacen cada 10 de mayo.

“La pandemia que tenemos no es la peor, la peor es la de desaparecidos. ¿Cuántas personas han muerto por esta enfermedad y cuántos desaparecidos y feminicidios hay todos los días?”, dijo a EFE Patricia, cuyo hijo forma parte desde 2011 de los más de 60 mil desaparecidos en México.

El COVID-19, que lleva 3 mil 353 fallecidos y 33 mil 460 enfermos confirmados, obligó a suspender la marcha anual de madres de personas desaparecidas, pero un grupo de unas 30 mujeres se concentró de todas formas en el Monumento a la Madre de la capital con cubrebocas inscritos con el mensaje “¿Dónde están?”.

Las madres pidieron que la crisis no impidiera la búsqueda (Foto: EFE/José Méndez)

Las autoridades pidieron a las familias mexicanas no reunirse para evitar contagios y celebrar desde la distancia el Día de las Madres, pero las mexicanas que buscan a sus hijos no tienen esta opción.

Para Patricia, salir a la calle este 10 de mayo es más importante que nunca porque hay que exigir que "no se pare la búsqueda" a pesar de la crisis sanitaria.

Según datos oficiales, México acumula 61 mil 637 personas desaparecidas, la mayoría entre 2006 y 2019, además de 37 mil fallecidos pendientes de identificar.

"No me importa que no haya marcha, de todas formas iba a venir aquí a recordar, más que nada", explicó por su parte Irma, cuyo hijo fue secuestrado en 2012.

Desde hace ocho años, Irma se traslada cada Día de las Madres desde el vecino Estado de México hasta la capital junto a sus otros tres hijos para recordarlo.

"Más que nada te mata la incertidumbre de no saber qué pasó con él, si está vivo o muerto. El Ministerio Público nunca me apoyó", relató.

*Con información de EFE

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

″¿Dónde están nuestros hijos?” el desgarrador clamor de decenas de madres de desaparecidos en México

La ONU pidió a México seguir buscando a las víctimas de desaparición forzada pese a pandemia de coronavirus

Día de las Madres: las mujeres con hijos en México enfrentan un complicado panorama salarial