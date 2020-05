Día de las Madres: las mujeres con hijos en México enfrentan un complicado panorama salarial

Son 12.5 millones de mujeres las que ganan hasta tres salarios mínimos (Foto: Shutterstock)

El 74.2% de las mamás que trabaja, es decir, aproximadamente 12 millones de mujeres, tiene compensaciones económicas de hasta tres salarios mínimos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En tanto, 1.6 millones de mujeres que tienen hijos no recibe remuneración por la actividad económica que desempeña.

Son 4.7 millones de trabajadoras que registran como ingresos hasta un salario mínimo; 5.3 millones ganan entre uno y dos salarios mínimos; mientras que 1.8 millones obtienen entre dos y tres salario mínimos.

En el caso de las prestaciones laborales, la situación no mejora, porque son 10.5 millones de mujeres las que no tienen acceso a servicios de salud, como parte de sus prestaciones laborales.

Son 10.5 millones de trabajadoras las que no cuentan con prestaciones laborales (Foto: Cuartoscuro)

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, explicó para Excélsior: “Esto significa que sus labores son de supervivencia. Siembran y cosechan lo que comen ellas y sus hijos; atienden un negocio, lavan ropa ajena o desempeñan actividades de limpieza para recibir a cambio alimentos”.

Para una mujer que es mamá el plantearse la idea o pensar en la posibilidad de no trabajar es casi imposible en México. Entonces, 73.7% de las mujeres que desempeña alguna actividad económica tienen al menos un hijo, según datos del Inegi.

Es un sector de la población que desempeñan una doble jornada, por las labores que realizan en sus hogares.

Paulina Flores contó al periódico Excélsior que aunque cuenta con estudios universitarios y labora en una farmacia donde recibe un minisalario, además carece de prestaciones laborales básicas, como es el hecho de no tener acceso a servicios de salud.

Sólo 386,000 trabajadoras ganan más de cinco salarios mínimos (Shutterstock.com)

Con relación a las condiciones precarias en las que laboran las mujeres, Paulina mencionó que el “tener seguridad no es prioridad, sino tener ingresos que me permitan alimentar y llevar a mis hijos a un médico particular de calidad pues la atención que dan en el IMSS tampoco es la mejor”. Ella tiene dos hijos y labora en una farmacia en la Ciudad de México por la noches y, durante el día, su tiempo está dedicado al cuidado sus niños.

El promedio de hijos en las mujeres que son parte de la Población Económicamente Activa es de 2; mientras quienes pertenecen a la Población No Económicamente Activa es de 2.6 hijos.

En tanto, 2.8 millones de asalariadas ganan más de tres y hasta cinco salarios mínimos, mientras que sólo 386,000 trabajadoras ganan más de cinco salarios mínimos.

Lourdes González también contó para la publicación que obtener una plaza con un salario de más de 15,000 pesos y prestaciones de ley le llevo más de siete años, “además me encuentro en un puesto en el que nos dan a quienes somos mujeres”.

La celebración del Día de la Madre en otras naciones se festeja durante el segundo domingo de mayo, mientras que en México la celebración se realiza el 10 de mayo, fue iniciativa del periodista Rafael Alducín en 1922.

