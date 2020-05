José Narro insiste: podría haber “cientos de miles” más enfermos de coronavirus que los que reconoce López-Gatell

José Narro Robles (Foto: Cuartoscuro)

En México estamos bastante más lejos de los 27,634 casos confirmados de Covid-19 que aseguran las autoridades sanitarias federales, así lo afirmó el exsecretario de Salud, José Narro Robles en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

El también exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró que no existe una imagen real de la epidemia porque el gobierno no ha hecho pruebas suficientes, por lo que estaríamos hablando de "cientos de miles” de personas contagiadas con la nueva enfermedad, aseguró.

Narro Robles señaló que el Modelo Centinela no es adecuado para un virus nuevo como es el Covid-19 y aseguró que el factor multiplicador que se realiza bajo este esquema es conservador.

Recordó que hay expertos en el tema de salud como Julio Frenk, también exsecretario de Salud, quien aseguró que el factor multiplicador del Modelo Centinela, no es 8 como lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sino de 50.

“Eso nos llevaría a tener más de un millón de contagios, no lo sé. No hay un estudio que nos pueda decir con precisión (cuántos casos hay). La última vez que el señor subsecretario habló de los posibles contagios habló de más de 100,000”, señaló Narro Robles.

Aseguró que aún con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, México tiene una de las más altas tasas de mortalidad a causa del Covid-19, que es de 9.7%.

“Hay una gran interrogante sobre el porcentaje de muertes que se generan. ¿Qué pasa realmente? no lo sabemos”, dijo Narro.

Recordó que él es epidemiólogo, por lo que se dijo preocupado del número de muertes que realmente puedan estar ocurriendo en México, ya que dijo, cuando se revisan las cifras de otros países se pueden ver grandes diferencias.

“Cuando revisas las cifras de Singapur, tiene una de las más bajas de letalidad. Del 0.1%, es decir, muere uno por cada mil. (Pero) en Francia la letalidad es de 19%”.

Es por eso que señaló “debemos tener mucho cuidado porque si no tenemos el número denominador (correcto), que es nuestro caso, la (tasa de) letalidad se puede ir para arriba”, advirtió.

El Doctor Narro señaló que las primeras 7 u 8 semanas del arranque del coronavirus había muchos casos de neumonías atípicas que no fueron consideradas como Covid-19, pero hace unos días, señaló Narro Robles, las autoridades dijeron que serían consideradas.

Insistió que en México, la letalidad por Covid-19 es muy alta, pero que al no tener certeza estadística es muy preocupante.

Recordó que nuestro país ya vivió otros casos graves como el de la Influenza AH1N1 y a partir de eso se desarrolló el Modelo Centinela.

“La influenza tiene un comportamiento estacional que va de la semana 40 (octubre) a la semana 20 (mayo) en ese periodo se tiene un número de caso de influenza elevado… El sistema ha venido funcionando”.

Sobre la polémica que se desató este miércoles durante la conferencia encabezada por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien criticó a Narro Robles al resaltar que perteneció al PRI y que durante su administración cientos de hospitales fueron abandonados , el Dr. Narro Robles aseguró que en efecto, cuando llegó a la Secretaría de salud se encontró en pésimas condiciones cientos de unidades médicas.

“A mi me tocó hacer el censo de unidades, con distintos orígenes del financiamiento, centros de salud (...) y en efecto me encontré que había un grave problema ahí con esas unidades.. A mí me tocó hacer la entrega y lo que quiero pensar es que después de estos 18 meses de gobierno, ya se convirtieron en más”, concluyó.

La polémica comenzó cuando poco antes de la conferencia vespertina. Narro escribió un tuit en su cuenta oficial criticando las estadísticas que López-Gatell ha presentado en las últimas conferencias.

“¿De verdad aplanamos la curva?”, esa fue la pregunta que planetó el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para sus seguidores. El principal dato que recalcó fue que en tan solo 5 días, el país alcanzó los 6 mil 500 casos positivos nuevos de coronavirus, lo cual no consideró que fuera congruente con las declaraciones del gobierno.

Además, compartió una gráfica para fundamentar sus argumentos en la que se decía que la afirmación del aplanamiento de la curva pandémica o la de que “se ha domado la pandemia” son imposibles de hacer ante el crecimiento que se observa en los datos diarios.

Horas más tarde, durante una entrevista que dio a Milenio Televisión, José Narro detalló su crítica al señalar que existen inconsistencias con las cifras, pues “no se puede un día decir: multiplíquelo por 8, otro multiplíquelo por 30 y, al final, no lo multiplique por nada”.

Ya durante la conferencia diaria en torno a la epidemia de COVID-19, una reportera cuestionó al funcionario sobre la acusación de Narro

“A ver, cuénteme más”, respondió López-Gatell, y añadió: “Respeto la opinión del doctor Narro. No sé si sigue en el PRI o en la UNAM, pero ahí debe estar. Habría que ver sus argumentos sobre lo que se refiere”.

Después, al hablar sobre las deficiencias hospitalarias en plena pandemia del Covid-19, el subsecretario volvió a mencionar a Narro.

“Me acordé del doctor Narro: 307 hospitales quedaron abandonados en la administración anterior”, dijo López-Gatell.

