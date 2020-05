“No entiendo la estrategia del gobierno actual”: Roberta Jacobson analiza el plan de combate al narcotráfico en México

(Foto: Seguridad Pública Sinaloa)

En los últimos días, la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, ha hecho declaraciones, a través de diversos medios, que han acaparado los titulares de la prensa mexicana.

En sus más recientes dichos, analizó la estrategia para combatir el narcotráfico en México; tanto del sexenio pasado, presidido por Felipe Calderón, como del actual gobierno que lidera Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Jacobson, esta vez entrevistada por El Universal, habló de las acciones contra el crimen organizado empleadas en el sexenio de Calderón, cuando ella era embajadora en México. Empezó señalando que el exmandatario intentó que no sólo su país, sino también Estados Unidos, asumieran su responsabilidad para enfrentar el problema.

“Por eso impulsó la Iniciativa Mérida. La importancia de lo que aprendimos durante ese periodo es que es esencial atacar todas las áreas del narcotráfico a la vez: lavado de dinero, fortalecer las instituciones, etcétera. Una estrategia que se enfoque solamente en atacar a los jefes de los cárteles es inútil. Es algo que no puede resolver cada país solo”, refirió.

La Iniciativa Mérida –de la que Jacobson estaba a cargo– es un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad firmado por EEUU y México en 2007. El expresidente Calderón pidió ayuda al gobierno de George W. Bush para combatir el tráfico de armas y narcóticos al territorio mexicano. México recibió una ayuda de 2,900 millones de dólares para financiar equipo militar, capacitación para personal judicial, mejoras en infraestructura de seguridad pública, adiestramiento militar e implementación de prevención del delito.

(Foto: AP)

“Todavía es un problema que debe resolver México y que les cuesta a los mexicanos, y también a Estados Unidos por la epidemia de opiáceos”, continuó la exdiplomática, recordando además que Felipe Calderón “no estaba dispuesto a ceder territorio mexicano a los criminales y quería asegurar que el Estado mantuviera el monopolio del uso de la fuerza”.

Y precisamente, por este último punto –el uso de la fuerza–, la percepción que Jacobson dejo entrever sobre la estrategia antinarcóticos del gobierno de López Obrador es bastante diferente.

“La verdad, tengo que admitir que no entiendo la estrategia del gobierno actual. Entiendo las frases del presidente y que quiere caminar por un camino distinto, pero es muy importante que algunas acciones continúen, como la lucha en contra del lavado de dinero y el fortalecimiento de las comunidades, especialmente un este momento en que enfrentamos una pandemia en donde debemos enfocarnos en unir para vencer", advirtió.

Y es que en múltiples ocasiones, incluso antes de llegar a la presidencia en 2018, Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado en contra de la llamada ‘guerra contra el narco’. En cambio, ha insistido en que la estrategia de seguridad de su gobierno está centrada en reducir la violencia y los homicidios más que capturar a grandes capos. “Ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”, es una frase que se le ha escuchado más de una vez al actual presidente mexicano.

Roberta Jacobson insistió en que la labor a nivel comunitario es esencial, ya que si no se trabaja a partir de ahí hacia arriba para lograr las soluciones que se necesitan en las comunidades más afectadas, nunca se logrará tener paz, "y yo no veo esas soluciones funcionando hasta ahora”.

El Caso García Luna

La exembajadora de Estados Unidos en México se refirió, una vez más, a lo que declaró al semanario Proceso sobre el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna.

Dicho texto concluye, de la entrevista con la exdiplomática estadounidense, que Felipe Calderón siempre tuvo conocimiento de que su entonces líder de seguridad tenía nexos con el narco y no hizo nada al respecto.

Boceto del ex secretario de seguridad mexicano Genaro García Luna en un tribunal federal de Brooklyn en Nueva York (REUTERS / Jane Rosenberg)

Jacobson insistió en la aclaración que ya había hecho mediante su cuenta de Twitter.

“Toda la información que yo he recibido como secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental fue información no corroborada. Lo único que yo quise decir es que yo imaginaba, y todavía imagino, que había gente dentro del gobierno de México que tenía la misma información que nos llegaba a nosotros. Eso no significa que el (ex)presidente esté mintiendo cuando dice que no sabía sobre esta información. Yo no puedo decir quién veía qué información, pero sí que esta información fue de un tipo que pienso debió llegar a las oficinas de oficiales mexicanos al mismo tiempo que nos llegaba a nosotros", reiteró.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Estrategia de seguridad en México está condenada al fracaso: analistas

“No hay historia de fondo o conspiración”, la aclaración de Jacobson por el caso García Luna

“La investigación tiene que ir al fondo”: López Obrador tras revelaciones del caso García Luna que implicaron a Calderón