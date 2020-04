La crisis petrolera no tiene fecha de término, pues la parálisis en la industria mundial no ha terminado, lo cual ha incrementado la reserva de petróleo entre los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y OPEP+, a la cual pertenece México. Esto significa que cuando pase lo peor de la pandemia y los gobiernos del mundo fijen su atención a la reactivación económica, los costos por barril de petróleo no se elevarán mucho, pues la sobre oferta acumulada en este periodo repercutirá durante mucho más tiempo del deseado para los países cuya economía depende del hidrocarburo.